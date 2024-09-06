中職／龍隊「嗑滷汁」後第2波6連勝 緊追兄弟

味全龍隊昨天4局就把富邦悍將隊班恩打退場，今天面對樂天桃猿隊肯特又猛攻7分，最終以8：4拿下6連勝追平自家本季最多連勝，兩次都是在打擊教練克魯茲報到之後。

龍隊昨天以5：0擊敗悍將，賽後總教練葉君璋表示，最大差別在克魯茲，帶動球隊氣氛，讓球隊有機會贏球。克魯茲在7月22日接下打擊教練後，龍隊猶如「嗑滷汁」效應，先在8月9日到19日拉出本季最長的6連勝，今天再次追平這項紀錄。

龍隊今天贏球後，持續位居下半季第二、緊追中信兄弟隊之後，全年度勝率也與第三名的猿隊拉近到5.5場，保有下半季奪冠、全年度第三兩個晉級季後賽的機會。

猿隊今天在1局下由林立陽春砲開啟攻勢，龍隊在2局上得到2分超前後，猿隊2局下就攻下3分要回領先，不過5局上龍隊突然攻破肯特，單局狂敲6支安打包含2支二壘打，一口氣拿下5分，劉基鴻的2分打點二壘打是逆轉安，7局上吉力吉撈．鞏冠二壘打又追加1分。

龍隊先發投手郭郁政僅投1.1局掉4分退場，接下來6名牛棚投手吃完比賽，2局無失分的林子昱拿下本季首勝。

猿隊先發投手肯特中斷個人3連勝，5局失7分（5分責失）是前4場失分的總和，也追平個人生涯單場最多失分。