U18亞青／成日本短打戰術苦主 林鉑濬自責：想贏球受訪

U18亞洲青棒錦標賽中華隊在複賽首戰以0：1敗給日本隊，這場投手戰中細節決定成敗，6局下從投手林鉑濬處理短打失誤開始，日本隊把握機會成功強迫取分，林鉑濬自責說：「如果是贏球受訪多好。」

中華隊先發投手陳睦衡投4局沒被敲安打、無失分，林鉑濬5局接手後也投出三上三下，延續無安打局面，只不過6局下被首名打者敲安破功，隨後日本隊連續3次擺出短棒。

第1次林鉑濬下丘處理變暴傳，變一、三壘有人，第2次就是成功的強迫取分，接著犧牲推進變1出局、二三壘有人，好在林鉑濬仍抓下2個出局數，沒讓失血擴大，但2局被敲1安、失1分承擔敗投。

林鉑濬賽後受訪難掩失落，他表示，知道日本隊腳程很快，6局下處理短打球時，自己太著急，導致腳步沒算好，對方連續擺出短棒，教練和自己的想法都是讓變化球走在前面，想辦法讓日本打者不好點，「他們作戰能力很好，點好沒話說，點不好自己沒處理好最傷。」

總教練吳柏宏則指出，投手表現已經不錯，打擊上有滿多機會沒把握住，尤其是4局上1出局、滿壘沒得分，「張趙紘的打席是有機會，對方投到紅中，可惜沒有攻擊，今天日本投手節奏比較快，打者被拖著走，之後如果再碰到，戰術要多一點。」