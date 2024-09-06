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U18亞青／陳世展先發抗菲 柯敬賢自責教頭勉：還有機會

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
U18亞洲青棒錦標賽複賽，中華隊柯敬賢。圖／中華棒協提供
U18亞洲青棒錦標賽複賽，中華隊柯敬賢。圖／中華棒協提供

中華隊今天以0：1敗給日本隊，在複賽首戰吞下本屆賽事首敗，柯敬賢在滿壘時踢到球變妨礙守備，賽後他的情緒低落，總教練吳柏宏提醒球員，「還是有機會，要準備好冠軍賽。」

中華隊在預賽1：0擊敗南韓隊，帶這1勝晉級複賽但也以1分差輸日本，目前戰績由日本2勝居首，中華、南韓同為1勝1敗，菲律賓隊2敗，明天中華隊若擊敗菲律賓隊且日本贏南韓，依舊可晉級冠軍賽。

就算日本輸南韓，中華隊擊敗菲律賓仍可形成三隊戰績互咬，吳柏宏表示：「有跟球員說，今天雖然輸球，但結果0：1對我們還是有優勢。」

中華隊明天對菲律賓隊推出陳世展先發，對手則是右投索里亞諾（Jan Rein Soriano），而日本隊則是由甲子園冠軍左投中崎琉生，南韓隊則是由曾對中華隊後援登板3.2局狂飆7K的左投裵璨昇應戰。

今年剛與道奇隊簽約的柯敬賢扛起中華隊第3棒，今天2打數吞2K，另有1次保送上壘，但在4局上面對曾冠傑敲出的滾地球來不及閃避，形成妨礙守備出局，吳柏宏表示：「輸球情緒難免低落，作為球隊Keyman會想有所表現，還是要適時鼓勵，讓他帶領球隊。」

中華隊 柯敬賢 甲子園

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