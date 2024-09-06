快訊

周杰倫官宣12月登大巨蛋開唱 遠雄證實第一次個人專場演唱會是他

8月就業數據好壞參半…美股恐面臨多空交戰 市場4情境曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

U18亞青／陳睦衡狀態不好仍封鎖日本4局 冠軍賽可能再上

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
U18亞洲青棒錦標賽在天母棒球場舉行，中華隊陳睦衡先發4局無失分、0安打。圖／中華棒協提供
U18亞洲青棒錦標賽在天母棒球場舉行，中華隊陳睦衡先發4局無失分、0安打。圖／中華棒協提供

中華隊在U18亞洲青棒錦標賽複賽首戰以0：1輸給日本隊，陳睦衡先發4局無失分、也沒被敲出安打，但無緣幫助球隊勝利，他坦言距離前場先發只休3天，狀態沒到最好，若有冠軍賽，陳睦衡還有可能再登板。

陳睦衡今天面對日本隊投4局沒被敲出安打，另有2次三振、1次四壞保送，維繫0：0局面，直到6局下日本隊在一、三壘有人時成功強迫取分，中華隊1分差落敗。

陳睦衡表示，今天投球感覺還好，因為身體還沒完全恢復，「一樣是攻擊好球帶，狀況沒有到很好，但不好也有不好的投法。」今天雖然轉播球速有到153公里，但現場計分板為151公里，陳睦衡表示，今天只有幾顆特別去催球速，「均速應該不到很快。」

連兩場扛起對韓、日強敵，陳睦衡認為南韓打者相對較有壓迫感，日本比較積極打第一顆球，擊球也沒太扎實，「對韓國丟直球對方也打得到。」

陳睦衡投完4局僅用49球，用球數堪稱精簡，也因不到55球，按照球數限制，休息1天就可再上，總教練吳柏宏表示，今天有觀察陳睦衡表現，也有考量到8日的冠軍賽，「球數看起來有機會，就還是留下來。」

陳睦衡也表示，退場時教練有告訴自己，後面還有機會投球，這樣短天數的休息自己是第一次遇到，「我是主力，還是要丟，這也是由教練去安排。」

中華隊 球速

延伸閱讀

U18亞青／陳睦衡4局0安壓制 日本小球戰術1：0勝中華隊

U18亞青／中華隊抗日打線出爐 教頭：這場比冠軍賽重要

U18亞青／關鍵台日戰陳睦衡先發 對抗日本巨人火球左投

U18亞青／推測日本派左投 中華隊先發投手3選1

相關新聞

U18亞青／陳睦衡4局0安壓制 日本小球戰術1：0勝中華隊

U18亞洲青棒錦標賽今晚在天母棒球場的中日大戰，一場投手大戰有1640名現場觀眾響應，中華隊陳睦衡投了4局沒被敲出安打，...

中職／洲際大迷航！布雷克、猛登首局都3BB 寫下史上第一次

洲際棒球場今天由統一獅、中信兄弟隊過招，雙方推出洋投先發，布雷克、猛登交鋒原以為是強投對壘的戲碼，但首局發展出乎意料，兩...

U23世界盃／曾家輝先發5局掉2分 中華隊6安僅得1分輸南韓

U23世界盃今天在中國紹興開打，中華隊首戰強碰南韓隊，先發投手曾家輝雖然5局只掉2分，然而在打線6支安打僅打回1分下，最...

U23世界盃／輸南韓差在得點圈 郭李建夫：選手太想做好

中華隊今天在U23世界盃的首戰，團隊安打數比對手多2支，但最終以1：3不敵南韓隊，總教練郭李建夫坦言，得點圈的把握度不足...

U18亞青／成日本短打戰術苦主 林鉑濬自責：想贏球受訪

U18亞洲青棒錦標賽中華隊在複賽首戰以0：1敗給日本隊，這場投手戰中細節決定成敗，6局下從投手林鉑濬處理短打失誤開始，日...

U18亞青／陳世展先發抗菲 柯敬賢自責教頭勉：還有機會

中華隊今天以0：1敗給日本隊，在複賽首戰吞下本屆賽事首敗，柯敬賢在滿壘時踢到球變妨礙守備，賽後他的情緒低落，總教練吳柏宏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。