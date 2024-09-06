U18亞青／陳睦衡狀態不好仍封鎖日本4局 冠軍賽可能再上

中華隊在U18亞洲青棒錦標賽複賽首戰以0：1輸給日本隊，陳睦衡先發4局無失分、也沒被敲出安打，但無緣幫助球隊勝利，他坦言距離前場先發只休3天，狀態沒到最好，若有冠軍賽，陳睦衡還有可能再登板。

陳睦衡今天面對日本隊投4局沒被敲出安打，另有2次三振、1次四壞保送，維繫0：0局面，直到6局下日本隊在一、三壘有人時成功強迫取分，中華隊1分差落敗。

陳睦衡表示，今天投球感覺還好，因為身體還沒完全恢復，「一樣是攻擊好球帶，狀況沒有到很好，但不好也有不好的投法。」今天雖然轉播球速有到153公里，但現場計分板為151公里，陳睦衡表示，今天只有幾顆特別去催球速，「均速應該不到很快。」

連兩場扛起對韓、日強敵，陳睦衡認為南韓打者相對較有壓迫感，日本比較積極打第一顆球，擊球也沒太扎實，「對韓國丟直球對方也打得到。」

陳睦衡投完4局僅用49球，用球數堪稱精簡，也因不到55球，按照球數限制，休息1天就可再上，總教練吳柏宏表示，今天有觀察陳睦衡表現，也有考量到8日的冠軍賽，「球數看起來有機會，就還是留下來。」

陳睦衡也表示，退場時教練有告訴自己，後面還有機會投球，這樣短天數的休息自己是第一次遇到，「我是主力，還是要丟，這也是由教練去安排。」