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U18亞青／陳睦衡4局0安壓制 日本小球戰術1：0勝中華隊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
U18亞洲青棒錦標賽在天母棒球場舉行，中華隊陳睦衡先發4局無失分、0安打。圖／中華棒協提供
U18亞洲青棒錦標賽在天母棒球場舉行，中華隊陳睦衡先發4局無失分、0安打。圖／中華棒協提供

U18亞洲青棒錦標賽今晚在天母棒球場的中日大戰，一場投手大戰有1640名現場觀眾響應，中華隊陳睦衡投了4局沒被敲出安打，日本隊藤田琉生4.2局4K無失分，最終是日本隊在6局下強迫取分戰術奏效，中華隊以0：1惜敗。

中華隊輸球後仍有晉級希望，只要明天擊敗菲律賓隊、日本隊擊敗南韓隊，就可與日本在8日的冠軍賽再碰頭，若是南韓贏球，則中日韓三隊同為2勝1敗，需比較對戰優質率（TQB）。

中華隊雖然1局上就有全紹凱保送上壘，然而柯敬賢被三振後，全紹凱因離壘過遠被牽制出局，接下來2個半局都是三上三下。

4局上出現大好機會，靠2次保送加上對方失誤，攻佔滿壘，然而2出局後曾冠傑敲出的游擊方向滾地球，二壘的柯敬賢跑壘過程被打到腳，形成妨礙守備出局，維持0：0僵局。

陳睦衡在2日開幕戰先發後，休息三天今天再登板，面對日本隊4局沒被敲出安打，雖然在2局上出現保送、3局上三壘手失誤，都讓對方首名打者上壘，並進佔三壘，但陳睦衡都能夠化解危機。

最後投完4局陳睦衡退場，沒有失分，被安打數掛0，另有2次三振、1次四壞保送，只用了49球；由於用球數在55球以內，根據賽事規定只需休息1天就可以再登板，中華隊若闖進8日的決賽，陳睦衡還保有出賽機會。

藤田琉生5局續投雖然多送出2K，但也因為三壘手失誤、被敲安打，留下兩個壘包退場，但坂井遼幫忙解圍，藤田琉生留下4.2局被敲2支安打、無失分的成績，另有4次三振、2次四壞保送。

林鉑濬接手後在5局下讓日本隊三上三下，但6局被山畑真南斗敲出第1支安打後，面對境亮陽的短打自己下丘處理結果傳二壘暴傳，變成一、三壘有人，此時濱本遙大擺出短棒，強迫取分成功讓日本隊攻得第1分。

U18亞洲青棒錦標賽在天母棒球場舉行，日本隊藤田琉生先發4.2局無失分。圖／中華棒協提供
U18亞洲青棒錦標賽在天母棒球場舉行，日本隊藤田琉生先發4.2局無失分。圖／中華棒協提供
U18亞洲青棒錦標賽在天母棒球場舉行，中華隊陳睦衡先發4局無失分、0安打。圖／中華棒協提供
U18亞洲青棒錦標賽在天母棒球場舉行，中華隊陳睦衡先發4局無失分、0安打。圖／中華棒協提供
U18亞洲青棒錦標賽在天母棒球場舉行，日本隊藤田琉生先發4.2局無失分。圖／中華棒協提供
U18亞洲青棒錦標賽在天母棒球場舉行，日本隊藤田琉生先發4.2局無失分。圖／中華棒協提供

中華隊 柯敬賢

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