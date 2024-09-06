中職／桃猿邀新明、龜山來桃園棒球場「遊行」 捐贈2校球具
樂天桃猿隊今天邀請桃園市新明國中、桃園市龜山國小棒球隊球員至桃園球場，並在場內舉行繞場儀式，為了協助基層棒球發展，樂天桃猿球團也捐贈兩校球具。
新明國中在今年世界次青少棒錦標賽取得世界冠軍；龜山國小則在威廉波特世界少棒錦標賽奪下亞軍，兩校皆為桃園市學校，身為在桃園深耕的職棒球隊，桃猿球團於今天賽前邀請兩校球員至全猿主場，繞行球場接受球迷歡呼喝采，一同分享榮耀，並由龜山國小賴承希、新明國中胡冠威為比賽開出好球，龜山國小余家睿、新明國中劉桓宇則擔任打者。
為了支持基層棒球，在賽前繞場儀式後，樂天球團由副領隊沈鈺傑代表捐贈兩校各700顆棒球及球褲。
沈鈺傑今年恰巧為威廉波特賽事擔任球評，也以個人名義捐贈兩校打擊手套，幫助基層棒球發展；樂天球團表示，基層棒球是職業棒球的根，希望這群小球員能夠持續朝著棒球的路前進。
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