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U23世界盃／輸南韓差在得點圈 郭李建夫：選手太想做好
中華隊今天在U23世界盃的首戰，團隊安打數比對手多2支，但最終以1：3不敵南韓隊，總教練郭李建夫坦言，得點圈的把握度不足，「選手都太想做到最好，導致攻擊上有點太緊繃。」
中華隊今天敲出6支安打，但在1局下林佳緯敲二壘安打先馳得點後，就未再得分，南韓隊雖然僅敲出4支安打，但3局上、4局上都把握得點圈機會，用2支安打換回2分，7局上又追加1分。
郭李建夫指出，今天主要還是得點圈的把握性不足，錯過許多得分機會，反觀韓國把握性就很高，但他也稱讚選手們企圖心很好，「勉勵大家第一場比賽過了就過了，好好把握後面4場比賽。」
而中華隊先發投手曾家輝5局僅被敲2支安打，但是丟掉2分，他表示，今天比較可惜是這兩分都是先保送、觸身球送對手壘包，讓韓國隊有得分機會，賽前也觀察到對方對直球掌握度好，因此以滑球攻擊好球帶，「滿享受國際賽張力，期待下一次上場。」
王順和與劉俊緯都敲出2支安打，擔任開路先鋒的劉俊緯表示，今天該做的都有做好，攻擊策略上挑自己喜歡的、跟著節奏去攻擊，「最後一個打席可惜沒把握住，不過相信全隊會越來越好。」
敲回唯一打點的林佳緯則表示，當下因為3壞球，就順勢攻擊，自己還在調整比賽感覺、適應悶熱的天氣，「韓國就是ㄧ直如印象中攻守都很有實力的隊伍，不會差太多，接下來4場比賽還要拿出更好的表現來幫球隊贏球才行。」
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