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中職／洲際大迷航！布雷克、猛登首局都3BB 寫下史上第一次
洲際棒球場今天由統一獅、中信兄弟隊過招，雙方推出洋投先發，布雷克、猛登交鋒原以為是強投對壘的戲碼，但首局發展出乎意料，兩人各自出現3次四壞保送，這是中職史上第一次兩位洋投同場在第一局都有3次以上四壞保送。
猛登一上場就是壞球連發，面對邱智呈、潘傑楷、林安可接連投出保送，蘇智傑在兩出局的打席擊出三壘打一棒清壘，陳聖平的安打也挹注1分打點，獅隊單局攻下4分。
布雷克還沒上場已經握有4：0領先，但自己在1局下也是危機四伏，讓兄弟前3棒都上壘，包括對岳政華、陳俊秀投出保送，先因暴投丟掉1分，一出局後曾頌恩再以高飛犧牲打追加分數，後續對王威晨再投出保送。
中職史上過去共有93人次外籍洋投在第一局出現3次以上四壞保送，但不曾兩人同場出現，布雷克、猛登聯手寫下史上第一次。
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