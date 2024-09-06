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U18亞青／姜白虎再現？ U18韓國小將安打慢跑遭觸殺

聯合新聞網／ 綜合報導
U18亞洲青棒錦標賽複賽，南韓隊首戰擊敗菲律賓隊，但在三局下半發生嚴重跑壘瑕疵。 圖／中華棒協提供
U18亞洲青棒錦標賽複賽，南韓隊首戰擊敗菲律賓隊，但在三局下半發生嚴重跑壘瑕疵。 圖／中華棒協提供

今日中午在天母棒球場舉行的U18亞洲青棒賽小組賽複賽，由A組第2的韓國碰上B組第2的菲律賓，終場韓國以10：0在五局成功扣倒，但在三局下半，韓國隊疑似發生跑壘烏龍，向三壘推進時並未積極搶壘，而是選擇減速，遭到觸殺。

三局下半韓國隊以5：0領先，無人出局攻佔一二壘，登場打擊的咸首好一棒擊出落在中右外野方向空檔的深遠安打，壘上2名跑者輕鬆回到本壘得分，當咸首好要進佔三壘時，卻選擇減速，發現回傳球已來到身旁時才著急滑壘，但為時已晚遭到觸殺。

從轉播畫面可以發現，若咸首好以正常跑速前進，有充裕的時間攻佔上壘，但不知是過於鬆懈或者是與三壘指導員的溝通失誤，咸首好竟選擇放慢腳步，菲律賓的轉傳也來得非常及時，成功抓到出局數。

許多網友也在留言區評論：「姜白虎重演」、「韓國國家隊50號都不簡單」，也有人誇讚菲律賓的轉傳做得很確實，並沒有浪費時間。而這也並非咸首好第1次的跑壘瑕疵，9月2日與中華隊一戰，五局上半在一壘上便遭到陳睦衡牽制出局。

中華隊

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