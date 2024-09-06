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U18亞青／中華隊抗日打線出爐 教頭：這場比冠軍賽重要
U18亞洲青棒錦標賽複賽賽程今天開打，中華隊在天母棒球場迎戰日本隊，先發打序照對南韓隊之戰進行微調，張趙紘往前到第5棒、曾聖安先發，總教練吳柏宏說：「這場比冠軍賽更重要。」
由於前一場南韓隊擊敗菲律賓隊，代表中華隊只要擊敗日本隊就可在複賽取得2勝0敗，並具有對戰優勢下，保底複賽第一，提前晉級8日的冠軍戰，不會受明日對菲律賓隊結果影響。
選擇讓陳睦衡在開幕戰登板後、休息3天又先發，吳柏宏解釋，因為對南韓只是1：0贏球，若戰績互咬未必有利，因此這場選擇讓陳睦衡先發就是要盡力拿下，「如果順利就會讓他繼續投下去，也跟球員說了，這場最重要。」
日本隊派出身高198公分又有150公里球速的左投藤田琉生先發，吳柏宏表示，早上有給選手看過影片，也透過情蒐、教練團給予資訊，「主要是投球角度，面對左打他敢於塞內角，而且變化球落差大，腰部以下的壞球比較多，提醒選手要好好設定。」
此戰中華隊排出與對戰南韓隊時相似的打線，不過第5棒、第6棒對調，張趙紘變5棒、曾冠傑改6棒，另外吳柏宏也表示，右外野由左打的曾聖安先發，原因是右打的張宥謙打擊狀況沒那麼好，「聖安守備安心一點，就不考慮左右打。」
中華隊先發打線：
第一棒 劉承佑 左外野
第二棒 全紹凱 二壘手
第三棒 柯敬賢 中外野
第四棒 曾偉喆 指定打擊
第五棒 張趙紘 一壘手
第六棒 曾冠傑 三壘手
第七棒 江庭毅 捕手
第八棒 黃天賜 游擊手
第九棒 曾聖安 右外野
先發投手 陳睦衡
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