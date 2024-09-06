U18亞青／中華隊抗日打線出爐 教頭：這場比冠軍賽重要

U18亞洲青棒錦標賽複賽賽程今天開打，中華隊在天母棒球場迎戰日本隊，先發打序照對南韓隊之戰進行微調，張趙紘往前到第5棒、曾聖安先發，總教練吳柏宏說：「這場比冠軍賽更重要。」

由於前一場南韓隊擊敗菲律賓隊，代表中華隊只要擊敗日本隊就可在複賽取得2勝0敗，並具有對戰優勢下，保底複賽第一，提前晉級8日的冠軍戰，不會受明日對菲律賓隊結果影響。

選擇讓陳睦衡在開幕戰登板後、休息3天又先發，吳柏宏解釋，因為對南韓只是1：0贏球，若戰績互咬未必有利，因此這場選擇讓陳睦衡先發就是要盡力拿下，「如果順利就會讓他繼續投下去，也跟球員說了，這場最重要。」

日本隊派出身高198公分又有150公里球速的左投藤田琉生先發，吳柏宏表示，早上有給選手看過影片，也透過情蒐、教練團給予資訊，「主要是投球角度，面對左打他敢於塞內角，而且變化球落差大，腰部以下的壞球比較多，提醒選手要好好設定。」

此戰中華隊排出與對戰南韓隊時相似的打線，不過第5棒、第6棒對調，張趙紘變5棒、曾冠傑改6棒，另外吳柏宏也表示，右外野由左打的曾聖安先發，原因是右打的張宥謙打擊狀況沒那麼好，「聖安守備安心一點，就不考慮左右打。」