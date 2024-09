U23世界盃／曾家輝先發5局掉2分 中華隊6安僅得1分輸南韓

U23世界盃今天在中國紹興開打,中華隊首戰強碰南韓隊,先發投手曾家輝雖然5局只掉2分,然而在打線6支安打僅打回1分下,最終以1:3輸球。

中華隊1局下就靠著劉俊緯率先敲出二壘安打,鄭俊瑋觸擊推進後,林佳緯又敲出二壘安打先馳得點,不過接下來王念好敲出的深遠外野飛球遭接殺,何恆佑吞下三振。

中華隊先發投手曾家輝首局投出三上三下,第2局雖然一開始就因失誤讓對手上壘,但也連抓3個出局數,3局上則是保送後,南韓隊先成功觸擊推進,被LG雙子隊的金賢鐘敲出安打而掉分。

🇰🇷 Anseok Jeong’s RBI single put Korea on the top!



🔛Play by Playhttps://t.co/M6dPZ2vCJx

📺LIVE Streaminghttps://t.co/1hIixsFUYp#BaseballWorldCupU23 pic.twitter.com/pAQVHJjV9m