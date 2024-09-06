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U23世界盃／曾家輝先發5局掉2分 中華隊6安僅得1分輸南韓
U23世界盃今天在中國紹興開打，中華隊首戰強碰南韓隊，先發投手曾家輝雖然5局只掉2分，然而在打線6支安打僅打回1分下，最終以1：3輸球。
中華隊1局下就靠著劉俊緯率先敲出二壘安打，鄭俊瑋觸擊推進後，林佳緯又敲出二壘安打先馳得點，不過接下來王念好敲出的深遠外野飛球遭接殺，何恆佑吞下三振。
中華隊先發投手曾家輝首局投出三上三下，第2局雖然一開始就因失誤讓對手上壘，但也連抓3個出局數，3局上則是保送後，南韓隊先成功觸擊推進，被LG雙子隊的金賢鐘敲出安打而掉分。
🇰🇷 Anseok Jeong’s RBI single put Korea on the top!— WBSC ⚾🥎 (@WBSC) September 6, 2024
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4局上上演相似戲碼，曾家輝開局投出觸身球後，南韓隊靠盜壘、推進上三壘，2出局後被韓華隊的鄭安西敲出安打，丟掉1分遭到逆轉。
曾家輝最終投完5局退場，僅被敲出2支安打但都是關鍵，丟掉2分責失，另有3次三振、1次四壞保送；而旅美的沙子宸在6局登板投出三上三下，但7局上黃仲翔登板後抓到2出局，但留在三壘的跑者在接手的王宇傑被敲安後，又掉1分。
而中華隊打線面對南韓先發左投金泰賢，3.2局敲出5支安打但僅得到1分，7局下雖然王順和在開局就敲出三壘安打，然而接下來連三棒未能推進，中華隊沒能添加分數。
中華隊輸球後，接下來還要依序對上荷蘭、尼加拉瓜、南非、委內瑞拉，爭取分組前三名，取得晉級超級循環複賽的資格。
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