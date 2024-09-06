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U18亞青／韓國輸台再次振作精神 對日本比賽點名3投有重責

中央社／ 台北6日電
2024第13屆亞洲青棒錦標賽複賽6日開打，韓國隊（白衣）首戰交手菲律賓隊，韓國球員投打發揮，終場以10比0提前在5局搶下勝利。（中華民國棒球協會提供）
2024第13屆亞洲青棒錦標賽複賽6日開打，韓國隊（白衣）首戰交手菲律賓隊，韓國球員投打發揮，終場以10比0提前在5局搶下勝利。（中華民國棒球協會提供）

U18亞洲青棒賽複賽今天開打，韓國隊首戰與菲律賓隊交手，韓國隊投打發揮以10比0、5局搶勝，總教練朴啓源直言對台吞敗讓選手「再次振作精神」，對日本比賽點名2左投、1右投有重責。

亞洲青棒錦標賽超級循環賽（Super Round）複賽今天開打，晉級隊伍有台灣、日本、韓國、菲律賓；韓國隊帶著對台灣的1敗，今天複賽首戰與菲律賓隊交手。

韓國隊今天採投手車輪戰，先發投手朴健佑投2局，金蝀炫、金太亨依序登板各投1局，陣中另外1名韓職選秀狀元熱門鄭宇宙登板後援，投1局飆速152公里；韓國隊4任投手合計送出12次三振，僅被敲出1支安打、無失分。

韓國隊團隊敲出10支安打，1局下攻下4分，2局下拿1分，3局下攻下2分，5局下再攻下3分、達到提前結束比賽門檻，順利拿下勝利。

韓國隊帶著1敗戰績晉級，想要拚冠軍戰，複賽2場比賽沒有輸的空間，今天順利擊敗菲律賓隊，韓國隊總教練朴啓源表示，從預賽到現在，球隊感覺越來越好，投手群表現也都維持的不錯，明天對日本是很重要的一場比賽。

朴啓源也直接點名，明天對日本比賽，先前對台灣隊的2名左投丁炫瑀、裵璨昇，和今天首度登板的右投手鄭宇宙都是規劃對日本的投手戰力，晚上會和選手在飯店看台日比賽，情蒐人員預計會到場觀賽。

朴啓源也提到，預賽首場比賽對台灣沒能拿下勝利，也讓選手再次振作精神，知道接下來的每場比賽都必須要好好的打。

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