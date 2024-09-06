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U18亞青／南韓擊敗菲律賓利多 中華隊贏日本就進冠軍賽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
U18亞洲青棒錦標賽複賽，南韓隊開路先鋒朴在賢。圖／中華棒協提供
U18亞洲青棒錦標賽複賽，南韓隊開路先鋒朴在賢。圖／中華棒協提供

U18亞洲青棒錦標賽複賽賽程今天開打，下午場南韓隊以10：0在5局提前擊敗菲律賓隊，也為中華隊鋪路，晚上中華隊只要擊敗日本隊就可取得複賽第一，提前晉級8日的冠軍戰。

南韓、菲律賓隊都帶著1敗晉級複賽，今天賽後南韓隊1勝1敗、菲律賓隊2敗，代表中華隊若擊敗日本隊將取得2勝0敗，而日本則與南韓同為1勝1敗，明天的日韓戰勢必有一隊吞第2敗，中華隊就算輸給菲律賓隊也能以2勝1敗晉級，且因對戰優勢排名複賽第一。

南韓隊首局就猛攻，3支安打搭配對手2次失誤，一口氣攻下4分，2局下則是高飛犧牲打得到1分，3局下咸首好在無人出局、一二壘有人時的二壘安打，又進帳2分打點。

5局下則是朴俊淳敲出右外野三壘安打後，南韓隊攻勢再起，安打、觸身、安打，攻下1分也形成滿壘，接著暴投跑回1分，1出局後李律睿再敲出安打，得到第10分，達成提前結束分差讓比賽結束。

U18亞洲青棒錦標賽複賽，南韓隊首戰擊敗菲律賓隊。圖／中華棒協提供
U18亞洲青棒錦標賽複賽，南韓隊首戰擊敗菲律賓隊。圖／中華棒協提供

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