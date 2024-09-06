中職／味全龍大巨蛋變形金剛主題球衣曝光 4洋將躍上主視覺

味全龍隊9月14、15日於台北大巨蛋舉辦「變形金剛聯名主題日」，與全球知名影視作品聯名合作，不僅推出極具收藏價值主題球衣，呼應最新電影即將上映，更將在球場布置四座經典變形金剛巨型立像，龍隊選手也將穿上主題球衣出賽。

此次龍隊與變形金剛聯名主題球衣，以美漫風格為發想，將原作漫畫分鏡融入球衣底圖，搭配主題球帽「博派」帽徽設計極具高度珍藏性，同時主視覺也由陣中四位洋將鋼龍、銳歐、伍鐸、艾璞樂擔綱拍攝主角，呈現美式英雄齊聚的戰鬥氣勢。

主題日進場贈品在14日推出科技感十足的變形金剛「聯名夜光板」，邀請球迷於當晚賽後演唱會一齊打造夢幻螢光海，15日也將發送變形金剛「聯名束口袋」，兩款贈品均可於驗票進場時憑主題日內野B1門票即可兌換，限有價票券每人領取乙份。

味全龍隊9月14、15日於台北大巨蛋舉辦「變形金剛聯名主題日」，兩天將有不同進場禮。圖／味全龍隊提供

主題日賽後表演嘉賓將由新一代天團「告五人」於14日率先登場，15日則由原民歌手「温嵐」及金曲樂團「宇宙人」接力演唱。球場周邊同步規劃有闖關贈獎活動、變形金剛舞台遊戲及柯博文見面會，凡當日購買任一主題商品即可獲得見面會參加限量號碼牌，詳細商品資訊後續將於官方社群公布敬請期待。

「變形金剛日」9月14、15日門票已於味全龍售票網全面開賣，其中14日預售已賣破2萬張。