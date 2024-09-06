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U23世界盃／中華隊首戰抗韓先發有6職業 王念好扛四棒

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
U23世界盃今天在中國紹興開打，中華隊首戰強碰南韓隊，效力悍將的王念好(敬禮者)扛四棒重任。（中華民國棒球協會提供）中央社
U23世界盃今天在中國紹興開打，中華隊首戰強碰南韓隊，效力悍將的王念好(敬禮者)扛四棒重任。（中華民國棒球協會提供）中央社

U23世界盃今天在中國紹興開打，中華隊首戰強碰南韓隊，推出曾家輝先發對上南韓左投金泰賢，味全龍隊劉俊緯扛起開路先鋒，中心打線則由林佳緯王念好、何恆祐三名中職好手組成。

中華隊首戰打線有6人是現役中職球員，中心打線中林佳緯、何恆祐都效力統一獅隊，何恆祐也是今年中華隊隊長，富邦悍將隊王念好則是繼去年U18世界盃後再次扛起中華隊第四棒。

龍隊除了劉俊緯外，第七棒左外野手王順和也是龍隊成員，樂天桃猿隊邱鑫則是擔任先發第九棒、指定打擊；而捕手則是選擇22歲的合庫捕手朱瑋淇，中信兄弟隊兩位19歲捕手胡孟智、陳九登先板凳待命。

U23世界盃棒球賽從今天打到9月15日，預賽分成2組、各組取前3名進入超級循環賽，中華隊總教練郭李建夫在昨日的賽前記者會表示，這次參賽目標先打進前3、晉級超級循環賽，再打出漂亮成績。

U23世界盃中華隊先發陣容如下：

第一棒 劉俊緯 游擊手

第二棒 鄭俊瑋 二壘手

第三棒 林佳緯 中外野

第四棒 王念好 三壘手

第五棒 何恆祐 一壘手

第六棒 黃柏叡 右外野

第七棒 王順和 左外野

第八棒 朱瑋淇 捕手

第九棒 邱鑫 指定打擊

先發投手 曾家輝

中華隊 林佳緯 王念好

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