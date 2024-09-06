U23世界盃／中華隊首戰抗韓先發有6職業 王念好扛四棒

U23世界盃今天在中國紹興開打，中華隊首戰強碰南韓隊，推出曾家輝先發對上南韓左投金泰賢，味全龍隊劉俊緯扛起開路先鋒，中心打線則由林佳緯、王念好、何恆祐三名中職好手組成。

中華隊首戰打線有6人是現役中職球員，中心打線中林佳緯、何恆祐都效力統一獅隊，何恆祐也是今年中華隊隊長，富邦悍將隊王念好則是繼去年U18世界盃後再次扛起中華隊第四棒。

龍隊除了劉俊緯外，第七棒左外野手王順和也是龍隊成員，樂天桃猿隊邱鑫則是擔任先發第九棒、指定打擊；而捕手則是選擇22歲的合庫捕手朱瑋淇，中信兄弟隊兩位19歲捕手胡孟智、陳九登先板凳待命。

U23世界盃棒球賽從今天打到9月15日，預賽分成2組、各組取前3名進入超級循環賽，中華隊總教練郭李建夫在昨日的賽前記者會表示，這次參賽目標先打進前3、晉級超級循環賽，再打出漂亮成績。