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U23世界盃／中華隊首戰抗韓先發有6職業 王念好扛四棒
U23世界盃今天在中國紹興開打，中華隊首戰強碰南韓隊，推出曾家輝先發對上南韓左投金泰賢，味全龍隊劉俊緯扛起開路先鋒，中心打線則由林佳緯、王念好、何恆祐三名中職好手組成。
中華隊首戰打線有6人是現役中職球員，中心打線中林佳緯、何恆祐都效力統一獅隊，何恆祐也是今年中華隊隊長，富邦悍將隊王念好則是繼去年U18世界盃後再次扛起中華隊第四棒。
龍隊除了劉俊緯外，第七棒左外野手王順和也是龍隊成員，樂天桃猿隊邱鑫則是擔任先發第九棒、指定打擊；而捕手則是選擇22歲的合庫捕手朱瑋淇，中信兄弟隊兩位19歲捕手胡孟智、陳九登先板凳待命。
U23世界盃棒球賽從今天打到9月15日，預賽分成2組、各組取前3名進入超級循環賽，中華隊總教練郭李建夫在昨日的賽前記者會表示，這次參賽目標先打進前3、晉級超級循環賽，再打出漂亮成績。
U23世界盃中華隊先發陣容如下：
第一棒 劉俊緯 游擊手
第二棒 鄭俊瑋 二壘手
第三棒 林佳緯 中外野
第四棒 王念好 三壘手
第五棒 何恆祐 一壘手
第六棒 黃柏叡 右外野
第七棒 王順和 左外野
第八棒 朱瑋淇 捕手
第九棒 邱鑫 指定打擊
先發投手 曾家輝
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