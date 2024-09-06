U18亞青／關鍵台日戰陳睦衡先發 對抗日本巨人火球左投
U18亞洲青棒錦標賽複賽今天開打，中華隊首戰將在今晚6點30分與日本隊交手，中華隊將推出首戰抗韓先發陳睦衡再次登板，而日本隊則是由強力左投藤田琉生出馬。
陳睦衡在2日開幕戰對南韓隊曾登板，先發5.1局只被敲2支安打無失分，另有7次三振，飆出個人生涯最快的152公里球速，教練團決定讓他今天再登板抗日。
日本隊則是由擁有150公里球速的左投藤田琉生應戰，加上身高198公分，對中華隊來說會是需要克服的難關，日本隊監督小倉全由表示：「現在開始都是難關，可以的話，希望能夠讓失分保持在0。」
中華隊與日本隊在預賽都取得3連勝，兩支分組第一球隊首戰就強碰，下午的南韓隊與菲律賓隊之戰若由南韓隊勝出，中華隊再擊敗日本隊就可確定取得複賽第一名晉級8日的冠軍賽。
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