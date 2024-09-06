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棒球／確定轉戰業餘全越運動隊 鈴木駿輔盼投回中職

聯合新聞網／ 綜合報導
鈴木駿輔被樂天註銷後將轉戰業餘，力拼重返中職。 中央社
鈴木駿輔被樂天註銷後將轉戰業餘，力拼重返中職。 中央社

樂天桃猿日籍投手鈴木駿輔，在球團安排下在主場獻唱與球迷道別後，將延續在台棒球生涯，業餘成棒全越運動棒球隊昨日宣布，延攬鈴木駿輔加強戰力。

來台前，鈴木曾效力棒球挑戰聯盟的信濃大羚羊隊，該聯盟為日本的棒球獨立聯盟之一，鈴木曾拿過聯盟投手三冠王，被譽為日本獨聯最強投手。今年他在中職一軍留下10場出賽（7場先發），留下3勝4敗，防禦率5.55成績。如今加盟全越運動，也已經投入訓練。鈴木曾表示，希望透過「永田條款」在業餘打拼一陣子後回到中職。

2019年開始在台體大就讀的日籍球員永田颯太郎，因其在大學時期的優異表現備受球探關注，中職因而在2021年底修改選秀規定：「凡在台灣國、高中在學累積超過3年以上，或連續就讀大學超過4年，或在台居住超過5年且在業餘成棒球隊效力超過3年即可視為本土球員參加選秀」，因此被稱為「永田條款」。

但永田颯太郎本人後續並沒有效力中職，而是在2022年日職育成選秀會被樂天金鷲指名，首位使用到永田條款的球員是曾效力全越運動，3度投入中職選秀的的高塩将樹，今年選秀被獅隊以第6指名選入。如今鈴木駿輔也希望能繼續待在業餘環境打拼，日後投回中職。

中職選秀 棒球 樂天桃猿

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