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中職／鋼龍開賽發現「又來了」 連3季二位數勝投只差1勝

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
龍隊洋投鋼龍本季第9勝到手，離連續3季二位數勝投只差1勝。圖／味全龍隊提供
龍隊洋投鋼龍本季第9勝到手，離連續3季二位數勝投只差1勝。圖／味全龍隊提供

味全龍隊洋投鋼龍今天優質先發，對富邦悍將隊投7局無失分，奪下本季第9勝，連續3年二位數勝投倒數，他說：「當然想要追求。」

鋼龍用92球完成7局任務，被揮出5支安打，4次四死球包括1次觸身球，加盟龍隊4年已拿39勝，包括前年12勝、去年13勝，今年再度逼近單季10勝紀錄，直言心中有很大期待。

他說：「勝投不是投手可以控制，比數0：0也可能贏不了，希望可以達成目標。」

龍隊今天拚出5連勝，對戰悍將6連勝，鋼龍雖繳出優質表現，但總教練葉君璋認為，他的開賽狀況不是很好；鋼龍透露，上一場也是這種狀況，心中想著「又來了」，此役控球確實沒有之前好，不過還可以控制的範圍內。

鋼龍最近連續16.1局未失分，在新莊球場跨季4連勝、對戰悍將跨季6連勝，葉君璋認為克魯茲成為打擊教練後，對球隊造成非常好的氛圍，鋼龍也有同感，他說：「球隊成立不到幾年，球員也很年輕，克魯茲確實幫助很大。」

克魯茲 葉君璋 鋼龍

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