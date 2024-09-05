中職／鋼龍開賽發現「又來了」 連3季二位數勝投只差1勝

高雄市政府觀光局昨天在南韓舉辦今年首場高雄國際觀光推介會，中職台鋼雄鷹隊韓籍啦啦女神安芝儇助陣，她也嗨喊，「我是高雄人。」 安芝儇參與活動過後，在社群媒體分享活動照片，圖中可見安芝儇綁公主頭，搭

2024-09-05 17:12