中職／龍隊下半季逼近兄弟 葉君璋點名克魯茲改變球隊
味全龍隊連續兩天作客新莊球場，今天又以5：0擊敗富邦悍將隊，最近拚出5連勝，總教練葉君璋賽後直言：「克魯茲成為打擊教練後，對球隊造成非常好的氛圍。」
龍隊下半季21勝17敗暫居第2，和排名第1的中信兄弟隊拉近到3場勝差，葉君璋談到拚季冠軍一事強調，接下來打好每場比賽最重要，每場把握住、好好表現，再看最後結果如何。
龍隊最近氣勢提升，葉君璋認為最大差別在克魯茲（7月22日接下打擊教練），讓球隊有機會贏球，他一直在觀察方投手的習性，今天安打數不多（7支），但重要時刻都能發揮。
龍隊洋投鋼龍先發7局被揮出5支安打，4次四死球包括1次觸身球，優質表現奪下本季第9勝；葉君璋表示，鋼龍一開始狀況沒有很好，在比賽過程中轉換配球方式達到效果，他的用球數精簡，也讓牛棚獲得喘息機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言