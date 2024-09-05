中職／龍隊下半季逼近兄弟 葉君璋點名克魯茲改變球隊

味全龍隊連續兩天作客新莊球場，今天又以5：0擊敗富邦悍將隊，最近拚出5連勝，總教練葉君璋賽後直言：「克魯茲成為打擊教練後，對球隊造成非常好的氛圍。」

龍隊下半季21勝17敗暫居第2，和排名第1的中信兄弟隊拉近到3場勝差，葉君璋談到拚季冠軍一事強調，接下來打好每場比賽最重要，每場把握住、好好表現，再看最後結果如何。

龍隊最近氣勢提升，葉君璋認為最大差別在克魯茲（7月22日接下打擊教練），讓球隊有機會贏球，他一直在觀察方投手的習性，今天安打數不多（7支），但重要時刻都能發揮。

龍隊洋投鋼龍先發7局被揮出5支安打，4次四死球包括1次觸身球，優質表現奪下本季第9勝；葉君璋表示，鋼龍一開始狀況沒有很好，在比賽過程中轉換配球方式達到效果，他的用球數精簡，也讓牛棚獲得喘息機會。