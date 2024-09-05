中職／悍將對龍隊2連戰只得1分 遭鋼龍壓制吞本季最長6連敗

富邦悍將隊還是無法擺脫連敗噩夢，今天在新莊球場再戰味全龍隊，受制於鋼龍的球路，完全無法得分，終場以0：5落敗，對龍隊2連戰只得1分（昨天首戰1：2），苦吞本季最長6連敗紀錄，主場和對戰龍隊也都是6連敗。

鋼龍先發7局被揮出5支安打，4次四死球包括1次觸身球，優質表現奪下本季第9勝，領軍龍隊5連勝，賽後獲選單場MVP。

龍隊打線面對悍將洋投班恩，2局上展開首波攻勢， 拿莫．伊漾、劉基鴻連獲保送，張祐嘉安打形成滿壘，接著林孝程觸身球，攻下全隊第1分打點，李凱威內野滾地球造成悍將捕手豊暐轉傳一壘失誤，龍隊再下一城， 張政禹突襲短打攻下第3分。

4局上龍隊攻勢再起，李凱威先揮出安打，再靠張政禹三壘打掩護得分，郭天信高飛犧牲打追加第2分，拉大到5：0領先。

鋼龍8局下再登板被安打、保送，留下一、二壘有人退場，陳禹勳接手後連續解決3人，飆出兩次三振解危；9局下林凱威登板，同樣連續解決3人結束比賽。

班恩本季第3次出賽，只投4局退場，被揮出5支安打，5次四死球包括1次觸身球，失5分（3分自責）吞下2連敗，來台首勝還未開張，悍將下半季13勝25敗繼續墊底。