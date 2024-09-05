U23世界盃／6日開打 中華隊推出曾家輝先發對韓國

U23世界盃棒球賽將於明天開打，中華隊首戰就要強碰韓國隊，推出曾家輝掛帥先發對上韓國隊左投金泰賢，21歲的曾家輝是中職樂天桃猿投手，預計中心打線也都會由中職好手扛下。

U23世界盃棒球賽將於9月6日至15日在中國紹興舉行，預賽分成2組進行，各組取前3名進入超級循環賽。中華隊被分在B組，另外還有韓國、尼加拉瓜、荷蘭、南非及委內瑞拉；A組則有澳洲、中國、哥倫比亞、英國、日本、波多黎各。

中華隊明天推出曾家輝先發登板抗韓，他是去年中華職棒選秀樂天桃猿隊第4指名，是這次中華隊陣容中9名中職好手其中之一。曾家輝本季在中職二軍出賽14場含9場先發、投53.2局，拿下2勝7敗，防禦率4.70。韓國隊則是推出左投金泰賢先發，他來自光州第一高中。

這次U23中華隊中心打線將由中職好手扛起，包括邱鑫、劉俊緯、林佳緯、王念好、何恆佑及王順和等人都將扮演重要角色。

中華隊總教練郭李建夫今天參加U23世界盃賽前記者會表示，這次參賽目標先打進前3、晉級超級循環賽，再打出漂亮成績。