中職／未苛責董子恩重大失誤 陳金鋒繼續安排中心棒次

富邦悍將隊陷入低潮，最近10場比賽只有1勝9敗，三壘手董子恩昨天3局上接球失誤，讓味全龍隊延續攻勢，成為悍將吞下5連敗的原因之一，總教練陳金鋒沒有苛責，今天還繼續安排他擔任先發第5棒，鋒總說：「讓他自己想一想。」

悍將昨天在新莊球場以1：2落敗，不但吞下主場5連敗，也是對戰龍隊5連敗，3局上2出局二、三壘有人時，吉力吉撈．鞏冠揮出三壘方向界外飛球，董子恩接球失誤，吉力吉撈重新打擊揮出兩分打點安打，龍隊一路領先到比賽結束。

悍將今天再戰龍隊，陳金鋒賽前被問到此事，他表示，沒有特別跟董子恩說什麼，但這顆球並非很複雜，正常來說沒問題，因為失誤造成比賽變化，必須要檢討自己。

悍將下半季出賽37場，目前戰績13勝24敗排名墊底，落後排名第1的中信兄弟隊達10.5場勝差，不少比賽先盛後衰；陳金鋒指出，全隊都很努力，但結果不如預期，比賽過程還是要檢討。