U18亞青／推測日本派左投 中華隊先發投手3選1
中華隊在U18亞洲青棒錦標賽預賽取得3連勝，以A組第一晉級複賽後，明天首戰就要強碰B組第一的日本隊，總教練吳柏宏的先發投手抉擇從5選1縮到3選1，究竟是曾偉喆、陳睦衡或陽念希，「需要再討論一下。」
陳睦衡在開幕戰對南韓隊先發繳出好投，5.1局共用81球，被敲2安打、無失分，而曾偉喆、陽念希都是在昨天對泰國隊之戰登板投了1局，而且都是面對3名打者全數三振，陽念希最快球速來到151公里。
對於「抗日投手」，吳柏宏坦言目前還在思考，「應該會是曾偉喆、陳睦衡或陽念希挑一個，但還是要討論，晚上回去再觀察一下日本打線做決定。」
這次日本隊在預賽也是三連勝，而且連續13局得分攻勢猛烈，吳柏宏表示，日本的分組對手球速比較不快，雖然情蒐資料看來是拉打比較多、外角攻擊不好，「但這跟對方投手也有關，我們有蒐集甲子園的比賽影片，會再看一下做確認。」
至於針對對方先發投手的人選，吳柏宏表示，推測可能派出左投，今天練習時都有針對左、右投去準備，人選公布到明天比賽前還有時間準備，「日本的影片比較好找，會趕快去了解。」
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