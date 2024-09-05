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U18亞青／日本狂取52分晉級 卻因「潛規則」浮現一擔憂

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本U18代表隊。WBSC官網
日本U18代表隊。WBSC官網

在台灣舉行的U18亞洲青棒錦標賽，日本隊在預賽不僅三連勝，更是連續13局得分、狂取52分的壓倒性差距贏球，日本隊監督小倉全由卻有一項奢侈的煩惱，因為國際賽的「潛規則」，沒辦法演練盜壘等戰術。

日本隊在預賽面對香港、斯里蘭卡、菲律賓都是超過10分差、5局提前結束比賽，跟過去日本隊使用小球戰術以1分差贏球的姿態不同，小倉全由在接受日本媒體「Full-Count」訪問時表示：「就算想用戰術也用不了。」

在國際賽場上，有著「大幅領先者不能盜壘」的不成文規定，2017年U18世界盃，日本隊就曾因盜壘導致加拿大隊選手強烈不滿，這點與甲子園「全力取勝」的方向不太相同。

昨天對上菲律賓隊，日本隊1局下就攻下6分，小倉全由坦言：「雖然想要觸擊、盜壘，但沒辦法用，也有告誡球員，現在分差比較大，不要盜壘，雖然想要下打帶跑，但也擔心打者揮棒落空變成盜壘。」

這也導致接下來複賽對上中華隊、南韓隊等強敵，擔心面對低分差比賽無法發揮，日本隊只能趁今天的練習日加強觸擊等戰術演練。

中華隊 甲子園

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