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中職／被強襲球擊中臉導致骨裂 吳念庭已出院臉書報平安

中央社／ 台北5日電
吳念庭今天在社群發文報平安，已經順利出院，接下來會努力復健重返球場。 截圖自吳念庭臉書
吳念庭今天在社群發文報平安，已經順利出院，接下來會努力復健重返球場。 截圖自吳念庭臉書

中華職棒台鋼雄鷹吳念庭在日前比賽中被強襲球打中，導致鼻骨及下眼眶骨裂，隨後進行手術，吳念庭今天在社群發文報平安，已經順利出院，「希望我能盡快回到球場上。」

台鋼雄鷹隊在8月31日的賽事，8局下樂天桃猿的李勛傑擊出一壘方向強勁滾地球，雄鷹一壘手吳念庭遭到強襲球擊中眉間附近，當場痛苦倒地，因為有傷到鼻梁導致流血，最後被擔架抬出場並緊急送醫。

隔天雄鷹球團回報，吳念庭在守備時遭球擊中眉間、鼻梁，隨後緊急送醫檢查，經醫生診斷為鼻骨及下眼眶骨裂，並出現腦震盪症狀，將盡快進行手術。

吳念庭今天在個人社群媒體上發文表示，今天已經順利出院，「謝謝林口長庚醫療團隊的照顧及各方在我受傷後的協助支持，讓我能安心的休養。」吳念庭也謝謝球迷關心，「我都有收到，希望我能盡快回到球場上回饋給你們，要等我喔。」

台鋼雄鷹 吳念庭 樂天桃猿

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