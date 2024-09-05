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MLB／換下無安打中的今永昇太很難 教頭：但他好像沒發現

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
小熊完成接力無安打，主投7局0失分的今永昇太和2名後援及捕手賽後一起拍照，紀念這難得紀錄。 美聯社
小熊完成接力無安打，主投7局0失分的今永昇太和2名後援及捕手賽後一起拍照，紀念這難得紀錄。 美聯社

小熊隊日本左投今永昇太今天先發7局沒被敲出安打，與2名後援投手聯手締造無安打比賽，總教練康索（Craig Counsell）坦言要換下今永是困難抉擇，「不過他好像沒發現是無安打比賽。」

今永昇太用95球完成7局任務，其中66顆好球，飆出7次三振、保送兩次，皮爾森（Nate Pearson）、霍奇（Porter Hodge）各投1局也未失分，聯手締造無安打比賽，幫助小熊隊以12：0擊敗海盜隊。

然而7局結束沒讓今永昇太續投繼續挑戰獨立無安打比賽，康索受到不少批評，他在賽後解釋：「這樣的狀況總是很難抉擇，但重點還是今永的健康，要確定我們為他做出正確決定，把他換下並不有趣，但沒辦法確定接下來會發生什麼事。」

今永昇太則表示，自己也沒有爭取續投，「之前康索來換投的時候，表情都很正向，但今天有點嚴肅，讓我好奇他想要說什麼。」

而康索告訴今永昇太的是：「為了下一場比賽，我想要你能夠保持健康，現在把你換下場可以嗎？」今永昇太也同意此事：「要思考的是保持一整年的健康，這點我跟總教練的想法一致，所以也沒有爭取續投。」不過康索透露，「他好像不知道是無安打比賽。」

今永昇太認為，跟先發投手投出無安打相比，接力無安打對牛棚的壓力更大，自己退場後照慣例回到後方繼續做操，最後是跟其他沒有出賽的隊友一起慶祝球隊締造接力無安打，

今永昇太在2022年在日職時曾對火腿隊投出無安打比賽，他說：「跟在日本投出無安打相比，這邊的人感覺更興奮，大家都跑來恭喜我。」

這是小熊主場從1972年以來，首次出現無安打比賽，也是隊史第18場無安打比賽，繼2021年對道奇隊之戰後隊史第2次接力無安打，至於這在今永昇太生涯投球經驗中可排名第幾？今永昇太說：「差不多第三名吧。」讓現場媒體笑了出來。

今永昇太 小熊隊

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