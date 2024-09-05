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MLB／達比修有歡呼聲中暌違98天登板 投2.2局失3分退場

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
達比修有暌違98天再次回到大聯盟投手丘，不過表現還是有點生鏽，2.2局丟3分後退場。 美聯社
達比修有暌違98天再次回到大聯盟投手丘，不過表現還是有點生鏽，2.2局丟3分後退場。 美聯社

暌違98天再次回到大聯盟投手丘，教士隊日本投手達比修有今天站上投手丘時，獲得球迷歡呼聲，而他對老虎隊投完2.2局後退場，丟掉3分。

達比修有上一次在大聯盟登板已經是5月29日，之後因腹股溝拉傷進入傷兵名單，後續又出現手肘發炎，7月初又因「處理家中個人事務」暫時離開，這段時間達比修有自願放棄領取薪水，因此被放入限制名單。

達比修直到8月25日才回到15天傷兵名單，並在8月31日到小聯盟進行4局復健賽，最終在今天重回投手丘。

達比修有1局上連抓2出局數後，被維爾林（Matt Vierling）敲出陽春砲掉分，之後又被敲出二壘打，但以三振止血；2局上則是保送、安打又暴投，雖用三振抓到1出局，但也因滾地球推進掉1分。

3局上達比修有又是保送在先，雖然二壘手美技攔截滾地球幫忙抓到1出局，達比修有自己也投出三振，但仍因基斯（Colt Keith）的安打掉分，之後退場由松井裕樹幫忙抓到第3個出局數。

達比修有留下2.2局被敲4支安打，掉3分的成績，投了63球，另有4次三振、2次四壞保送，退場時球隊以0：3落後。

大聯盟 達比修有

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