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中職／悍將主場勝率聯盟墊底 今全力避免富邦在新莊連敗紀錄
富邦悍將昨以1：2輸給味全龍，苦吞5連敗，同時也是自家新莊主場5連敗，今晚悍將推派洋投班恩先發，不只要身肩止敗重任，還得避免追平球團史新莊最長連敗的不名譽紀錄。
自從富邦2017年認養新莊球場以來，在這座球場最長連敗紀錄就是6場，不過曾發生過不少次，包括2018年1次、2021年1次、2022年2次與2023年1次，若今晚再輸將會追平球團史紀錄。至於新莊球場史上最長連敗紀錄保持球隊是統一獅，曾在2022年至2023年狂吞12連敗。
悍將本季在新莊出戰41場，戰績17勝24敗，勝率僅4成14，是6隊在自家主場最低紀錄。至於團隊戰績原本在7月28日成功登頂，但8月一瀉千里，寫下中職史上最慘的「單月17敗」紀錄，8月勝率僅1成90。
時序進入9月，富邦在下半季戰績已落後第1名的中信兄弟10.5場勝差，悍將今晚將力拼9月勝場開胡並捍衛主場戰績。本季主場戰績排名為統一28勝15敗，樂天26勝15敗，味全20勝20敗 ，中信19勝20敗，台鋼17勝18敗，富邦17勝24敗。
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