中職／兄弟最長6連勝中斷 年度一仍領先同日輸球獅隊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊徐基麟。圖／中信兄弟提供
中信兄弟隊徐基麟。圖／中信兄弟提供

中信兄弟先發投手徐基麟暌違近4個月傷癒復出，今天登板卻被前隊友陳文杰敲出3分打點二壘打，而台鋼雄鷹則是靠後勁6局無責失的優質先發，以6：2斬斷中信本季最長的6連勝，球團也回報，被頭部觸身球的曾子祐經診斷後狀況穩定。

兄弟上周5洋投車輪戰加上本周第一場推出德保拉，取得6連勝，今天推出傷癒歸隊的徐基麟，雖然前3局力保不失，但4局下開局就是2安打、1保送滿壘，雖然抓到2出局但陳飛霖的滾地推進追平，再被陳文杰敲出二壘打清空壘包，遭逆轉。

徐基麟留下3.2局被敲5支安打、失4分的表現，另有3次四壞、1次觸身球，包含4局下亂流時對曾子祐投出頭部觸身球，吞下本季第2敗。

雄鷹球團賽後回報，「曾子祐今天在比賽過程遭頭部觸身球，隨即退場由防護員陪同就醫，急診醫師評估目前狀態穩定，預計今晚返回高雄，後續由防護團隊密切追蹤選手狀況。」

雄鷹後續在6局下攻佔滿壘後，王柏融、魔鷹的高飛犧牲打追加2分，而先發投手後勁6局只有在3局上丟掉1分非責失，取得開季6連勝、10連不敗，已經連續5場都是優質先發。

另一地則由樂天桃猿隊以9：2擊敗統一獅隊，猿隊朱育賢單場3安猛打賞，包含一發2分砲，灌進4分打點，先發投手黃子鵬也繳出6局失1分的優質表現，終止3連敗；由於兄弟、獅隊皆輸球，全年戰績仍由兄弟領先半場勝差位居第一。

徐基麟 曾子祐 樂天桃猿

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