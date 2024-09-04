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中職／致命失誤後狂龍破防 悍將吞近23戰19敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊艾璞樂。圖／味全龍隊提供
味全龍隊艾璞樂。圖／味全龍隊提供

富邦悍將隊一個界外飛球沒接殺的失誤，成為勝負分水嶺，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠把握「復活」機會敲出2分打點安打，讓龍隊以2：1拿下勝利，龍隊取得4連勝，悍將則吞下5連敗。

悍將上一次連勝已經是7月28日，當時還排名下半季戰績第一，然而在那之後23戰4勝19敗，戰績一路滑落到6隊墊底，全年戰績排在第5，往第6名的台鋼雄鷹隊靠近。

此戰關鍵在3局上，陳品捷、李凱威連續敲安後，郭天信犧牲推進上二、三壘，2出局後輪到吉力吉撈打擊，第一球就敲出三壘界外飛球，不料董子恩發生失誤沒接殺，吉力吉撈選到1好2壞後，敲出左外野安打，一棒打回2分。

悍將先發投手陳仕朋雖然丟掉2分，但皆非責失，投完5局被敲6支安打，防禦率下降到3.80，但悍將僅在5局上攻下1分，讓他也無奈吞敗，終止個人2連勝、5連不敗。

龍隊先發投手艾璞樂雖然前兩場先發共丟掉10分，但今天繳出6.2局失1分的表現，被敲3支安打，拿下本季第8勝（11敗）。

味全龍隊吉力吉撈．鞏冠。圖／味全龍隊提供
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠。圖／味全龍隊提供

台鋼雄鷹 吉力吉撈

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