U18亞青／陽念希1局3K飆速151公里 為旅外添籌碼
中華隊今天在U18亞洲青棒錦標賽預賽以21：0擊敗泰國隊，只花5局就提前結束比賽，5名投手聯手完封，第2任陽念希單局3連K讓人眼睛一亮，最快球速更達151公里，他希望能將好感覺延續下去，為自己的旅外之路增加機會。
陽念希的父親是前統一獅游擊手陽東益，在今年木棒聯賽就曾投出151公里球速，但為了一拚旅外夢未參加今年中職選秀，今年的U18亞青是展現給球探看的好機會。
陽念希在練習賽投到152公里，今天對泰國之戰在第2局登板，球速從149公里慢慢往上加，經過數顆150公里後，來到151公里，面對三名打者都用三振解決。
總教練吳柏宏表示：「念希今天速度有出來，但進壘角度要更好，他有這樣的能力，但接下來對高強度對手也能展現，對他未來的路才會更好。」
陽念希則透露，過去雖有先發、中繼經驗，但不熟悉第2局就要登板的熱身節奏，「熱身時感覺沒有很好，上半身跟下半身有點分開，但上去投就抓到感覺，球速感覺可以更快。」
陽念希去年U18世界盃表現不盡理想，今年捲土重來，他表示，練習時的感覺都很不錯，希望可以帶到比賽中，幫助自己朝旅外之路邁進。
中華隊下一場將在6日的複賽首戰對上日本隊，陽念希也希望能夠登板對決強敵，但前提是教練團有安排，「日本先前只有看一場，接下來休兵日會做些功課，把自己準備好。」
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