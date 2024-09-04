U18亞青／6日台日大戰是關鍵 中華隊教頭：全力搶勝

中華隊今天以21：0在5局提前擊敗泰國隊，U18亞洲青棒賽預賽3連勝取得複賽門票，6日首戰將遇上日本隊，總教練吳柏宏說：「全力搶勝。」期待今天過後，中華隊能夠保留好的攻擊感覺。

中華隊今天由哀宥宇先發，接下來陽念希、陳世展、邱立璿、曾偉喆1人投1局，攜手完封；打線則是以12支安打攻下超過20分，因為泰國對投手出現7次四壞、7次觸身球，吳柏宏表示：「今天對手球速不快，希望打者有將甜蜜點掌握好，幫助後面的比賽。」

今天採取車輪戰是為了讓投手適應場地，6日對上日本隊的先發投手，吳柏宏點了4、5個名字，包含今天登板過的哀宥宇、陽念希、曾偉喆，還有對南韓先發的陳睦衡，只不過最終還是要再討論，「看誰先上有辦法贏。」

超級循環制的複賽中華隊雖然先帶1勝晉級，但對日本依舊是能否晉級冠軍戰的關鍵，吳柏宏指出，因為日本與南韓隊是在7日才交手，「他們的比賽結果，我們無法掌握，只能自己先贏下來。」

中華隊今天原本計畫讓「二刀流」張宥謙登板，但因分差過大改在後段以打者身分替補出賽，也剛好讓他解鎖了本屆賽事首安，張宥謙說：「有把心中石頭放下，對南韓隊2次都被三振，心情很低落，多跟心理老師聊天，讓自己放下來。」

張宥謙在3局下代替劉承佑打擊，被觸身球打中，接著在4局下終於敲出安打，隊友還比出「要球」的手勢，張宥謙笑說：「我沒有看到，不過上壘之後，教練有跟我說『首安耶』。」

中華隊本屆以曾偉喆、張宥謙就有機會展現投打長才，而張宥謙也透露，國際賽事須抓緊賽前練習時間，打擊分組如果在前，就打完再練投球，反之則先投再打，「投打都要有準備，讓教練隨時可以使用。」