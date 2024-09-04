快訊

中共登陸艦、貨輪福建海域兩棲演習 國防部：監控應處

中信金搶第一！宣布昨向公平會申報結合 展現最大誠意

國立高科實中耗資27億元建校 確定2025年提前招生

U18亞青／6日台日大戰是關鍵 中華隊教頭：全力搶勝

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華隊張宥謙在對泰國隊之戰敲出本屆賽事首安。記者侯永全／攝影
中華隊張宥謙在對泰國隊之戰敲出本屆賽事首安。記者侯永全／攝影

中華隊今天以21：0在5局提前擊敗泰國隊，U18亞洲青棒賽預賽3連勝取得複賽門票，6日首戰將遇上日本隊，總教練吳柏宏說：「全力搶勝。」期待今天過後，中華隊能夠保留好的攻擊感覺。

中華隊今天由哀宥宇先發，接下來陽念希、陳世展、邱立璿、曾偉喆1人投1局，攜手完封；打線則是以12支安打攻下超過20分，因為泰國對投手出現7次四壞、7次觸身球，吳柏宏表示：「今天對手球速不快，希望打者有將甜蜜點掌握好，幫助後面的比賽。」

今天採取車輪戰是為了讓投手適應場地，6日對上日本隊的先發投手，吳柏宏點了4、5個名字，包含今天登板過的哀宥宇、陽念希、曾偉喆，還有對南韓先發的陳睦衡，只不過最終還是要再討論，「看誰先上有辦法贏。」

超級循環制的複賽中華隊雖然先帶1勝晉級，但對日本依舊是能否晉級冠軍戰的關鍵，吳柏宏指出，因為日本與南韓隊是在7日才交手，「他們的比賽結果，我們無法掌握，只能自己先贏下來。」

中華隊今天原本計畫讓「二刀流」張宥謙登板，但因分差過大改在後段以打者身分替補出賽，也剛好讓他解鎖了本屆賽事首安，張宥謙說：「有把心中石頭放下，對南韓隊2次都被三振，心情很低落，多跟心理老師聊天，讓自己放下來。」

張宥謙在3局下代替劉承佑打擊，被觸身球打中，接著在4局下終於敲出安打，隊友還比出「要球」的手勢，張宥謙笑說：「我沒有看到，不過上壘之後，教練有跟我說『首安耶』。」

中華隊本屆以曾偉喆、張宥謙就有機會展現投打長才，而張宥謙也透露，國際賽事須抓緊賽前練習時間，打擊分組如果在前，就打完再練投球，反之則先投再打，「投打都要有準備，讓教練隨時可以使用。」

中華隊 球速

延伸閱讀

U18亞青／節奏對了！中華隊猛攻21分勝泰國 3連勝晉級

U18亞青／中泰戰打線出爐 二刀流曾偉喆、張宥謙先待命

U18亞青／蔡其昌發6萬加菜金 勉勵柯敬賢：不要太快回來

U18亞青／韓派2任左投接力對中華 教頭點出適應問題

相關新聞

12強賽／中華隊60人名單9日議定 旅外球員考量有兩點

中華職棒會長蔡其昌今天到天母球場為U18亞洲青棒中華隊加油，至於今年年底的世界12強棒球賽，中華隊教練團已經「旅美」歸來...

U18亞青／蔡其昌發6萬加菜金 勉勵柯敬賢：不要太快回來

2024年U18亞洲青棒錦標賽在台灣舉行，中華隊陣中有不少今年中職新秀，中華職棒會長蔡其昌今天到場頒發加菜金，也提醒球員...

中職／演唱會也搶大巨蛋？蔡其昌：盼明年賽程有最低額度

台北大巨蛋將在10月5日辦國慶晚會迎來天后江蕙開唱，接下來演唱會經濟已經受到外界關注，棒球迷擔心明年球季中職難再入主大巨...

中職／董秉軒引退後對健身領域有興趣 葉總：發展多元是好事

中職味全龍隊今天宣布董秉軒任意引退，總教練葉君璋表示，董秉軒對健身教練這塊有興趣所以選擇轉換跑道，「現在時代不同了，運動...

U18亞青／節奏對了！中華隊猛攻21分勝泰國 3連勝晉級

2024年U18亞洲青棒錦標賽預賽最後一天，中華隊賽前設定「找回打擊節奏」，結果以21：0、5局提前擊敗泰國隊，第3局更...

中職／致命失誤後狂龍破防 悍將吞近23戰19敗

富邦悍將隊一個界外飛球沒接殺的失誤，成為勝負分水嶺，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠把握「復活」機會敲出2分打點安打，讓龍隊以2：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。