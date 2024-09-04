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U18亞青／節奏對了！中華隊猛攻21分勝泰國 3連勝晉級

U18亞青／節奏對了！中華隊猛攻21分勝泰國 3連勝晉級

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華隊投手哀宥宇先發1局、被敲1安無失分。記者侯永全／攝影
中華隊投手哀宥宇先發1局、被敲1安無失分。記者侯永全／攝影

2024年U18亞洲青棒錦標賽預賽最後一天，中華隊賽前設定「找回打擊節奏」，結果以21：0、5局提前擊敗泰國隊，第3局更是打了整整兩輪、13分大局，以3連勝、A組第一之姿挺進複賽，複賽首戰將對上B組第一的日本隊。

中華隊開幕戰以1：0擊敗南韓隊，第2場對手巴基斯坦因球員不足退賽，裁定中華隊7：0勝，有感於首戰受制於南韓好投手，總教練吳柏宏期待靠今天找回球隊打擊狀況。

中華隊第1局就火力全開，用4支安打加上對手4次四壞球，攻下7分，包含劉承佑的2分打點三壘打，2局下則是在對手連3個四死球後用高飛犧牲打得分。

3局下更猛，中華隊6支安打加上對手觸身球連連，一口氣打了18人次，單局攻下13分達成提前結束分差，4局下則是泰國隊的雙殺守備，阻止中華隊再追加分數。

中華隊投手群也照計畫車輪戰，哀宥宇先發1局、被敲1安無失分，有了大分支援退場，接手的陽念希更是單局連3K，最快球速來到151公里，接著陳世展、邱立璿、曾偉喆各投1局無失分，聯手完封。

中華隊明天休兵一天，6日開始的複賽首戰將對上B組第一的日本隊，7日再對菲律賓，爭取進入8日在天母棒球場舉行的冠軍賽。

中華隊投手陽念希單局連3次三振。記者侯永全／攝影
中華隊投手陽念希單局連3次三振。記者侯永全／攝影
中華隊打者柯敬賢。記者侯永全／攝影
中華隊打者柯敬賢。記者侯永全／攝影

中華隊 棒球 球速

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