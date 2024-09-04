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中職／統一獅向軍人致敬 莒拳隊踢爆木板掀掌聲

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊邀請海軍陸戰隊少校胡丁元擔任開球嘉賓，捕手則是林培緯。圖／統一獅隊提供
統一獅隊邀請海軍陸戰隊少校胡丁元擔任開球嘉賓，捕手則是林培緯。圖／統一獅隊提供

9月3日為軍人節，統一獅隊為感謝國軍英雄辛勞，今日邀請1000名國軍官兵及眷屬至台南球場，向每位堅守崗位、捍衛國家的軍人致敬，也邀請莒拳隊、樂儀隊、合唱團賽前表演，彰顯軍人形象及價值，一同與統一獅選手守下本日主場勝利。

今日賽前有海軍陸戰隊莒拳隊帶來的戰技表演，出拳迅速，拳拳到位，搭配鏗鏘有力的喊聲，展現高難度技術，一一擊破目標物，高昂氣勢及精湛表現令現場觀眾皆目不轉睛。

緊接著登場的是陸戰樂儀隊、美和科技大學及內埔農工聯合儀隊表演，隊形、拋槍動作和步伐整齊劃一，配合樂曲節奏變換隊形，表演尾聲更加入動感歌曲及舞蹈，讓觀眾紛紛拿起手機錄影。

除了戰技與儀隊表演外，活動尾聲由海軍軍官學校「海韻合唱團」團員領唱國歌，海軍反潛航空大隊展護巨幅國旗，以展現軍人守護國家的信念，也表現全民國防的決心。

今日開球嘉賓為榮獲國軍楷模殊榮的海軍陸戰隊少校胡丁元擔任，捕手則是林培緯，一同開出好球，為今日賽事揭開序幕。

統一獅隊邀請海軍陸戰隊莒拳隊、陸戰樂儀隊、海軍軍官學校「海韻合唱團」賽前表演。圖／統一獅隊提供
統一獅隊邀請海軍陸戰隊莒拳隊、陸戰樂儀隊、海軍軍官學校「海韻合唱團」賽前表演。圖／統一獅隊提供
統一獅隊邀請海軍陸戰隊莒拳隊、陸戰樂儀隊、海軍軍官學校「海韻合唱團」賽前表演。圖／統一獅隊提供
統一獅隊邀請海軍陸戰隊莒拳隊、陸戰樂儀隊、海軍軍官學校「海韻合唱團」賽前表演。圖／統一獅隊提供
統一獅隊邀請海軍陸戰隊莒拳隊、陸戰樂儀隊、海軍軍官學校「海韻合唱團」賽前表演。圖／統一獅隊提供
統一獅隊邀請海軍陸戰隊莒拳隊、陸戰樂儀隊、海軍軍官學校「海韻合唱團」賽前表演。圖／統一獅隊提供

中職 統一獅

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