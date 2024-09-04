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中職／談隊友董秉軒引退 張祐嘉也曾動念想當模特兒

中央社／ 新北4日電
中職味全龍隊宣布董秉軒任意引退，總教練葉君璋透露，董秉軒對當健身教練有興趣，並認為這是一件好事。 聯合報系資料照
中職味全龍隊宣布董秉軒任意引退，總教練葉君璋透露，董秉軒對當健身教練有興趣，並認為這是一件好事。 聯合報系資料照

中職味全龍隊今天宣布董秉軒任意引退，隊友張祐嘉直呼非常意外，他透露，之前也曾動念過轉換跑道，想去當模特兒，如今自己變成球隊看板球星，他直呼，「還滿不可思議的。」

味全龍球團今天表示，年僅26歲的野手董秉軒向球團提出任意引退請求，將轉換人生跑道。龍隊總教練葉君璋透露，董秉軒對當健身教練有興趣，並認為這是一件好事。

張祐嘉也直呼嚇一跳，「不知道怎麼這麼突然，他今天突然到休息室，大家都以為是上一軍，結果他突然說不打（球）了。」張祐嘉是在2021年加入龍隊、比董秉軒晚1年，張祐嘉回憶，之前在二軍時董秉軒很照顧自己，「哪裡出問題會第一時間跟我講，遇到低潮也會開導我。」

張祐嘉笑說，2人變熟的契機其實是一次吵架，「有一陣子他狀況不好想跟我說話，但我那時候在看手機，沒辦法一心二用，不知道他在叫我，結果他突然走過來吼我。」不過張祐嘉指出，隔天2人就把心結講開，也變得更熟。

身為看板球星的張祐嘉其實直到今年才獲得一軍機會，他指出，去年在二軍都沒有機會上場時，也不知道年底會不會再有合約，當時也曾動念過轉換跑道。長相帥氣的他笑說：「大家都在說有這種身材要不要去當模特兒。」

不過最後張祐嘉因為阿公而選擇堅持下來，「阿公想看我在一軍比賽，現在每天都透過電視看我比賽。」從沒辦法上一軍、到現在擄獲許多球迷的心，張祐嘉直呼，「從來沒有想過，去年大家都不知道我是誰，到今年可以在球團海報C位（中間），還滿不可思議的。」

中職 味全龍 董秉軒

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