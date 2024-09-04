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中職拜會韓職了解電子好球帶 引進時機待評估

中央社／ 台北4日電

中華職棒會長蔡其昌8月底與秘書長楊清瓏等人赴韓國拜會韓國職棒，楊清瓏表示，此行其中一個目的是了解韓職電子好球帶系統使用狀況，中職是否有望近期引進還要看回饋評估。

蔡其昌8月底與聯盟同仁赴韓國拜會，楊清瓏今天受訪表示，韓國職棒會長許龜淵先前也有來台拜訪中職，此次是禮貌性拜訪，就未來可能有的合作計畫溝通。

此外，韓職今年啟用電子好球帶系統，楊清瓏表示，也藉由這次拜會，了解韓職電子好球帶的使用狀況、判決精準度，包括操作方式、工程技術，總部如何與現場交流等等。

楊清瓏也提到，目前兩大電子好球帶系統，包括美職大聯盟使用的系統和韓職使用的系統，了解訊息過後也會和國內工研院交流。

至於中職是否有引進電子好球帶的時機點，楊清瓏表示，韓國職棒願意將今年的使用的數據和回饋提供給中職，包括後續可能需要改進的部分，會就韓職提供的數據回饋評估討論。

中職 楊清瓏 韓職

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