中職／戴培峰身體不適中止連15蹲 張進德開始隨隊

中職富邦悍將戴培峰最近連15場先發蹲捕，不過今天因身體不適沒有先發，改由豊暐蹲捕，另外之前因腰部不適到二軍的張進德已開始隨隊，教頭陳金鋒指出，張進德的狀況有好轉。

張進德在8月9日因為腰部不適被球團下放二軍，直到8月27日開始在二軍打復健賽，並在今天隨隊一軍。不過悍將總教練陳金鋒今天賽前表示，張進德目前還不會登錄一軍，因為身體狀況有比較好，跟著球隊練習一下。

目前悍將一軍捕手登錄戴培峰、豊暐、姚冠瑋3人，主戰捕手戴培峰出賽頻繁，已連續15場比賽先發蹲捕。陳金鋒指出，戴培峰的身體有些不適，因此今天戴培峰沒有出現在先發名單上，改由豊暐先發蹲捕、打第9棒。

另外，悍將今天將外野手林哲瑄下放二軍，並拉小將孔念恩上一軍。林哲瑄本季出賽55場，146打數敲出28支安打，包含1發全壘打，打擊率僅1成92。孔念恩則是目前出賽44場，93打數敲出21支安打，打擊率2成26。