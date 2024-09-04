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中職／董秉軒引退後對健身領域有興趣 葉總：發展多元是好事

中央社／ 新北4日電
中職味全龍隊今天宣布董秉軒任意引退，總教練葉君璋表示，董秉軒對健身教練這塊有興趣所以選擇轉換跑道。 聯合報系資料照
中職味全龍隊今天宣布董秉軒任意引退，總教練葉君璋表示，董秉軒對健身教練這塊有興趣所以選擇轉換跑道。 聯合報系資料照

中職味全龍隊今天宣布董秉軒任意引退，總教練葉君璋表示，董秉軒對健身教練這塊有興趣所以選擇轉換跑道，「現在時代不同了，運動產業愈來愈多元，不只一個領域可以發展。」

龍隊球團今天表示，年僅26歲的野手董秉軒向球團提出任意引退請求，球團經懇談後予以祝福。董秉軒表示，卸下球員身分不是放棄，而是前往更好的自己，「我勇敢地做出了這個決定，也請大家切勿為我感到惋惜。」

總教練葉君璋指出，他是在2日透過二軍總教練張家浩得知這件事情，昨天也接到董秉軒的電話親自告知。葉君璋表示，「他可能對職棒這邊比較沒有熱忱了，對健身教練反而是有興趣、有計畫。」

被問到是否覺得可惜，葉君璋則說：「我覺得也沒什麼可惜，工作這件事情自己心裡知道說到底想要什麼，有些人可能沒有新的興趣所以繼續留下來，但如果想要走另外一條路也不會可惜，有時候沒辦法突破的話也會有一些掙扎。」

中職各球團今年已有多名球員選擇任意引退，像是江亮緯、范玉禹、楊晉豪、呂偉晟等人。葉君璋認為，現在職棒競爭愈來愈激烈，「當然環境進步，相對競爭就多，這是正面的事情。」

不過葉君璋也提到，以前如果球員沒有打球也沒有適合的其他工作，「但現在時代不同了，球員接觸的東西愈來愈多，運動產業這塊愈來愈多元，像是運動科學、健身，走這條路（體育）的人不只一項領域可以發展，這是一件好事。」

葉君璋笑說，以前還在當球員的年代都不知道要去哪裡找健身中心，只有固定幾家，「但現在不一樣了，很多領域可以發展。」

中職 葉君璋 董秉軒

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