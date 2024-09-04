U18亞青／中泰戰打線出爐 二刀流曾偉喆、張宥謙先待命
U18亞洲青棒錦標賽預賽最後一天賽程，2勝0敗的中華隊對上泰國隊，贏球就可取得分組第一，中華隊預計採取投手車輪戰，因此二刀流的曾偉喆、張宥謙先在板凳待命，總教練吳柏宏期待靠此戰找回打擊節奏。
9月2日開打的U18亞青，中華隊首戰以1：0擊敗南韓隊，昨天對手巴基斯坦因人數不足退賽，裁定中華隊7：0獲勝，今天再擊敗泰國隊就可以分組第一之姿晉級複賽。
由於少打一場，中華隊推出哀宥宇先發，但視分差決定採取車輪戰時間點，吳柏宏表示：「會盡量安排讓投手下場，適應一下投手丘，曾偉喆、張宥謙也可能會登板，所以先不排在打線中。」
曾冠傑在對南韓隊之戰3打數都吞K，但今天棒次從5棒移到4棒，吳柏宏說，曾冠傑是中心打者，「看這場能不能調整回節奏，多給他信心，相信會越來越好。」
而中華隊首戰敲出5支安打、攻回1分，吳柏宏也解釋：「打擊不連貫主要是對方投手不錯，在當地也是評價很好的選手，要打下分數真的不容易，泰國投手雖然無法跟日、韓比較，但這場打線能夠把節奏找回來，對之後也有幫助。」
【中央社／台北4日電】
U18亞洲青棒錦標賽台灣隊今天與泰國交手，台灣派出投手哀宥宇先發與捕手張育豪搭配，柯敬賢改打指定打擊，曾偉喆、張宥謙預計後援登板沒有排入打序，泰國隊先發投手有日本血統。
亞洲青棒錦標賽台灣隊預賽首戰擊敗韓國，昨天與巴基斯坦比賽以7比0裁定勝，今天預賽最後一戰與泰國交手。
台灣隊今天打序有微調，柯敬賢繼續打3棒，但改打指定打擊，4棒為三壘手曾冠傑，蔡琞傑今天先發守中外野、打5棒，曾聖安今天也排入先發打序，先發守右外野、打9棒。
今天先發投手哀宥宇搭配捕手張育豪，張育豪先發蹲捕、打7棒，首場比賽扛4棒的曾偉喆，今天因為有機會比賽後半段登板、沒有排入打序，另外一名投打二刀張宥謙也是板凳待命。
台灣隊總教練吳柏宏表示，昨天泰國與韓國比賽有大概看一下，投手球速約在130公里左右，落差不大，但守備比較不穩定，台灣隊今天比賽重點是突破對方投手、利用盜壘、打帶跑戰術擾亂對手。
台灣隊首戰與韓國交手投手只有陳睦衡、林鉑濬登板，吳柏宏表示，今天會採投手車輪戰，讓其餘還沒登板的投手有機會都上場踩踏投手丘、提早適應國際賽氛圍。
泰國隊今天派出先發投手，是具有日本血統的卡亞努瑪（Yuri Kayanuma）。
中華隊先發打線如下
第一棒 劉承佑 左外野
第二棒 全紹凱 二壘手
第三棒 柯敬賢 指定打擊
第四棒 曾冠傑 三壘手
第五棒 蔡琞傑 中外野
第六棒 張趙紘 一壘手
第七棒 張育豪 捕手
第八棒 黃天賜 游擊手
第九棒 曾聖安 右外野
先發投手 哀宥宇
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