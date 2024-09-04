U18亞青／中泰戰打線出爐 二刀流曾偉喆、張宥謙先待命

U18亞洲青棒錦標賽預賽最後一天賽程，2勝0敗的中華隊對上泰國隊，贏球就可取得分組第一，中華隊預計採取投手車輪戰，因此二刀流的曾偉喆、張宥謙先在板凳待命，總教練吳柏宏期待靠此戰找回打擊節奏。

9月2日開打的U18亞青，中華隊首戰以1：0擊敗南韓隊，昨天對手巴基斯坦因人數不足退賽，裁定中華隊7：0獲勝，今天再擊敗泰國隊就可以分組第一之姿晉級複賽。

中華隊推出哀宥宇先發。（中華民國棒球協會提供）

由於少打一場，中華隊推出哀宥宇先發，但視分差決定採取車輪戰時間點，吳柏宏表示：「會盡量安排讓投手下場，適應一下投手丘，曾偉喆、張宥謙也可能會登板，所以先不排在打線中。」

曾冠傑在對南韓隊之戰3打數都吞K，但今天棒次從5棒移到4棒，吳柏宏說，曾冠傑是中心打者，「看這場能不能調整回節奏，多給他信心，相信會越來越好。」

而中華隊首戰敲出5支安打、攻回1分，吳柏宏也解釋：「打擊不連貫主要是對方投手不錯，在當地也是評價很好的選手，要打下分數真的不容易，泰國投手雖然無法跟日、韓比較，但這場打線能夠把節奏找回來，對之後也有幫助。」

【中央社／台北4日電】

U18亞洲青棒錦標賽台灣隊今天與泰國交手，台灣派出投手哀宥宇先發與捕手張育豪搭配，柯敬賢改打指定打擊，曾偉喆、張宥謙預計後援登板沒有排入打序，泰國隊先發投手有日本血統。

亞洲青棒錦標賽台灣隊預賽首戰擊敗韓國，昨天與巴基斯坦比賽以7比0裁定勝，今天預賽最後一戰與泰國交手。

台灣隊今天打序有微調，柯敬賢繼續打3棒，但改打指定打擊，4棒為三壘手曾冠傑，蔡琞傑今天先發守中外野、打5棒，曾聖安今天也排入先發打序，先發守右外野、打9棒。

今天先發投手哀宥宇搭配捕手張育豪，張育豪先發蹲捕、打7棒，首場比賽扛4棒的曾偉喆，今天因為有機會比賽後半段登板、沒有排入打序，另外一名投打二刀張宥謙也是板凳待命。

台灣隊總教練吳柏宏表示，昨天泰國與韓國比賽有大概看一下，投手球速約在130公里左右，落差不大，但守備比較不穩定，台灣隊今天比賽重點是突破對方投手、利用盜壘、打帶跑戰術擾亂對手。

台灣隊首戰與韓國交手投手只有陳睦衡、林鉑濬登板，吳柏宏表示，今天會採投手車輪戰，讓其餘還沒登板的投手有機會都上場踩踏投手丘、提早適應國際賽氛圍。

泰國隊今天派出先發投手，是具有日本血統的卡亞努瑪（Yuri Kayanuma）。

中華隊先發打線如下