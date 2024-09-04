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中職／演唱會也搶大巨蛋？蔡其昌：盼明年賽程有最低額度

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
演唱會經濟來襲下，棒球迷擔心明年球季中職難再入主大巨蛋。 圖／報系資料照片
演唱會經濟來襲下，棒球迷擔心明年球季中職難再入主大巨蛋。 圖／報系資料照片

台北大巨蛋將在10月5日辦國慶晚會迎來天后江蕙開唱，接下來演唱會經濟已經受到外界關注，棒球迷擔心明年球季中職難再入主大巨蛋，中華職棒會長蔡其昌表示：「會希望有個最少額度。」

大巨蛋究竟何時開放舉辦演唱會一直是討論話題，藝人吳宗憲多次針對大巨蛋不能開演唱會一事頗有微詞，棒球迷則開始擔心若開放演唱會使用後，明年中職球季恐怕難繼續在大巨蛋辦比賽。

中華職棒會長蔡其昌頒發加菜金給U18亞洲青棒賽中華隊。圖／中華職棒提供
中華職棒會長蔡其昌頒發加菜金給U18亞洲青棒賽中華隊。圖／中華職棒提供

據了解，中職目前已經開始跟遠雄公司討論明年球季的賽程如何安排在大巨蛋，今年中職季後賽能否在大巨蛋舉行則尚無定案，牽動到季後賽、冠軍賽隊伍未完全出爐。

蔡其昌今天對此回應，聯盟跟遠雄公司有聯繫的管道，而台北大巨蛋的誕生，最開始是因為棒球迷的需要，「期待台北市政府、遠雄公司，希望能夠有個最少額度提供給棒球賽事，如果都辦演唱會，那對球迷來說情何以堪。」

蔡其昌也指出，在商言商的立場，大巨蛋要舉辦演唱會無可厚非，「但希望棒球賽事還是有個基本的比例場次，應該也是合理。」

中職 中華職棒 棒球

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