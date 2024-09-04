12強賽／中華隊60人名單9日議定 旅外球員考量有兩點

中華職棒會長蔡其昌今天到天母球場為U18亞洲青棒中華隊加油，至於今年年底的世界12強棒球賽，中華隊教練團已經「旅美」歸來，9日將開會決定60人名單，旅外球員的抉擇會有「球團限制」、「傷兵」這兩點考量。

中華隊總教練曾豪駒、情蒐統籌教練陳瑞昌8月20日啟程赴美國，觀察台灣旅外球員狀況，目前已經返回台灣，蔡其昌今日表示：「教練團每一站都有書面報告，主要是給選訓委員，我也有看到。」

蔡其昌指出，旅外球員為中華隊打拚的意願都沒有問題，「但是要考量的是，職業球隊在季後繼續使用上的限制，這有可能影響選訓委員的想法，因為有限制，可能就需要有取捨。」

受傷問題則是蔡其昌提出的另一點考量，「像是李灝宇，劉致榮受傷後還在恢復期，這是比較可惜，如果沒問題，我想他們是有機會，但受傷的是絕對不選，有限制的則是交給選訓委員判斷值不值得。」

對於組出最強國家隊，蔡其昌還是有信心，扣除掉受傷、有限制的球員，「還是有可用之兵，我們會選出旅外最好組合，搭配中職這些好手。」

先前外媒烏龍爆料大聯盟可能開放40人名單球員參加12強，如今已經確認是假消息，蔡其昌也指出，目前沒收到證實，12強選訓會議將在9月9日召開，屆時確定60人名單。

世界棒壘總會（WBSC）今天公布男子棒球排名，中華隊來到世界第三，蔡其昌表示：「這代表我們很重視、很努力在推廣。」蔡其昌指出，WBSC認定的賽事包含少棒到成棒業餘，排名代表國家對棒球的重視度，「這點我們一直是世界前幾名。」