U18亞青／蔡其昌發6萬加菜金 勉勵柯敬賢：不要太快回來

2024年U18亞洲青棒錦標賽在台灣舉行，中華隊陣中有不少今年中職新秀，中華職棒會長蔡其昌今天到場頒發加菜金，也提醒球員們：「比賽固然很重要，但是把拚勁拿出來更重要。」

9月2日開打的U18亞青，中華隊首戰以1：0擊敗南韓隊，昨天對手巴基斯坦因人數不足退賽取得2連勝，今天再擊敗泰國隊就可以分組第一晉級複賽。

中華隊今天抵達天母棒球場準備練習前，蔡其昌頒發6萬元加菜金，也勉勵小將們要全力以赴，蔡其昌受訪時指出：「選手都想贏，我不給太多壓力，有拚勁、展現運動精神，這是超越勝負的，接下來（複賽）日本是首要對手，台日戰是注目焦點。」

蔡其昌在勉勵球員時，也特別向旅美的道奇隊柯敬賢打招呼，「我都有幫你加油，希望你不要太快回來（中職選秀），我也知道有些球員沒有參加選秀，是希望追求更高的殿堂，會長也都會為你們鼓勵。」

蔡其昌透露，中華隊開幕戰因為有安排行程，只能由秘書長楊清瓏代為出席，「但我都用手機關心，雙方都有人上壘，對方上壘我會緊張，我們上壘也期待得分，還好投手表現很好，能夠維持1：0到最後。」

蔡其昌也指出，現在青棒的投手，球速都很驚人，看得出進步，「只不過進入職棒還需要銜接，心態上也不同，有時候前面順位未必有相應表現，代表都需要適應、學習。」