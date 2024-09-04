棒球／世界12強棒球賽9日再開選訓 縮小至60人大名單
備戰年底世界12強棒球賽，台灣隊總教練曾豪駒先前赴美觀察旅外球員表現、近期返台，預計9日再度召開選訓會議縮小名單至60人大名單，預計10日提交。
世界12強棒球賽將於11月開打，中職在4月初陸續召開選訓會議確認教練團名單，6月初再度召開選訓會議匡列出80人大名單，名單內包括12名旅外球員、66名中職球員及2名業餘球員，當時還未完成中職選秀，因此把吳念庭、張奕列在業餘球員，吳念庭現效力台鋼雄鷹、張奕現效力富邦悍將。
台灣隊總教練曾豪駒、情蒐統籌教練陳瑞昌8月20日啟程赴美國，觀察台灣旅外球員狀況，近期返台。
中職秘書長楊清瓏今天受訪表示，預計9月9日再度舉行情蒐會議，縮小大名單至60人，表定10日提交，但大名單不會對外公布。
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