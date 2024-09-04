棒球／世界12強棒球賽9日再開選訓 縮小至60人大名單

味全龍啦啦隊林襄擁有甜美臉蛋和火辣身材，獲得極大關注度。不過她去年因工作繁忙，一度暴瘦到38公斤，健康引起部分粉絲擔心，同時有網友嫌她瘦到不好看。昨天她分享近日應援照，體態似乎恢復過往樣子，但又有酸民

2024-09-04 09:42