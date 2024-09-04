中職／26歲外野手董秉軒宣告引退：感謝龍隊肯定

味全龍隊外野手董秉軒因生涯規劃，向球團提出任意引退請求，味全龍球團與秉軒經懇談後，予以祝福，董秉軒也說：「我決定卸下球員身份，這不是放棄，而是前往更好的自己。」

味全龍球團今日宣布董秉軒任意引退消息，球團表示，除對秉軒一直以來的認真努力態度表達肯定外，也感謝秉軒這4年對味全龍的付出；另味全龍隊將於9月17日台北大巨蛋主場賽前，邀請董秉軒、呂偉晟兩位選手到場，與球迷粉絲見面。

在董秉軒之前，中職今年已有江亮緯、范玉禹和楊晉豪在年初申請任意引退，6月底則是呂偉晟也申請。

董秉軒透過龍隊發表聲表示：「感謝2008年老爸帶我去看職棒認識了棒球。我也從三星少棒開始了我的棒球生涯，一路上也有不可思議的際遇。」

董秉軒回顧自己從穀保家商棒球隊、世界青棒中華代表隊、文化大學棒球隊、味全龍職業棒球隊，一路上拿過大大小小的冠軍，「日以繼夜的訓練，渴望有一天站上夢想的職業舞台。」

董秉也表示：「在這個職涯中體悟到的所有跌宕起伏也是我生命中很重要的養分，我也終於在過程裡看見自己，勇敢地做出了這個決定，也請大家切勿為我感到惋惜。」

「感謝味全龍球團對我的肯定選擇了我，讓我有機會進入夢想的職業舞台。」董秉軒說：「感恩一路栽培的所有教練和隊友，還有所有支持我的球迷朋友，最感謝的就是一直默默陪伴我的家人們。

最後董秉軒要感謝堅持16年的自己，「辛苦了！我很認真我很自律，我很棒，我期待更好的自己。拿回人生的掌控權，用新的身份為我人生翻開新的篇章。」