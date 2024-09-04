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中職／德保拉有望破隊史坦言想挑戰 平野惠一解釋換投原因

聯合新聞網／ 綜合報導
德保拉。 本報資料照
德保拉。 本報資料照

中信兄弟德保拉開季苦吞4連敗，隨後他狀況回穩，昨天戰勝台鋼雄鷹隊後，已拿下8連勝，這是他個人生涯次高連勝紀錄，有望為隊史首位連5季雙位數勝投的投手。

德保拉中職生涯前4季都拿到雙位數勝投，追平陳義信創下的隊史紀錄，本季開低走高，目前已累積8勝，差2勝就能刷新隊史紀錄。德保拉受訪時坦言，「如果上帝允許，今年還是有機會來拚10勝，前面可能因為一些事情，讓我跳過了4到5次先發，但如果有機會就想拚拚看單季10勝。」

德保拉昨天主投5.2局，用96球，投出6K，被敲5安失1分。投手教練王建民換投時，他一度不願退場，兄弟總教練平野惠一解釋換投原因，「看得出來他很想完成6局，但台鋼打者很黏，讓他用球數變多，所以才不得已把他換下來。」

德保拉受訪時則說，「我知道那時已經96球，但因為下個打者剛好是左打，我以為教練會讓我解決他，完成六局。那時我有跟教練爭取讓我投完，但教練就說用球數關係，要讓我休息。」

中信兄弟 平野惠一 德保拉

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