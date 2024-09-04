中職／暴瘦到38公斤被酸 林襄「豐滿回歸」又被嫌胖哭笑不得

味全龍啦啦隊林襄擁有甜美臉蛋和火辣身材，獲得極大關注度。不過她去年因工作繁忙，一度暴瘦到38公斤，健康引起部分粉絲擔心，同時有網友嫌她瘦到不好看。昨天她分享近日應援照，體態似乎恢復過往樣子，但又有酸民留言，讓她哭笑不得。

林襄前天在IG曬出近期應援影片，可明顯發現身材比前陣子還肉上許多，網友也紛紛稱讚，「看起來有精神健康多了」、「肉有長一些回來了」、「回到最棒的狀態了，加油，襄民永遠支持您」。

沒想到還是有酸民表示，「又變胖了喔不喜歡了！還是之前乾乾的比較對我味！講太瘦不健康的，是一堆想瘦又瘦不下來人在酸吧！」

林襄將這則留言轉發到Threads，直呼「笑出來」。網友們也感嘆，「做人好難哦！幸好你是仙女」、「公眾人物能夠面對各式各樣的批評，真的心理素質很強」、「這留言真的笑死，憑什麼評論別人多胖多瘦」。