聽新聞
test
0:00 / 0:00
棒球／世界排名出爐！中華隊升到世界第3 U15幫助大
世界棒壘球總會（WBSC）公布最新男子棒球世界排名，中華隊一口氣躍升兩名、來到世界第三，將美國隊擠了下去，而日本隊則有機會挑戰國際賽冠軍「大滿貫」。
中華隊在今年的U15世界盃青少棒賽拿下季軍，進帳335分成為今年最大分數挹注，以總分3706分排名第三，這是繼2022年終排名第二後，再次重返前三。
世界積分採計近四年國際賽事的成績作為紀錄，包含U12、U15、U18世界盃等賽事，以及該賽事的資格賽，另外部分友誼賽也會列入分數，而目前週期移除了2019年的世界12強棒球賽積分。
美國、南韓隊都未參加U15世界盃，因此今年的積分仍是0，世界排名也都因此下滑，美國從第三掉到第四、南韓隊從第四掉到第六，第五名則是在U15世界盃拿下第八名的委內瑞拉隊。
日本隊則是在U15世界盃拿下冠軍，獲得460積分持續穩居世界第一，目前日本手握U15、U18、U23世界盃冠軍，還有女子棒球世界盃冠軍、WBC冠軍、奧運金牌以及12強冠軍，就差U12世界盃冠軍可達成「大滿貫」，U12世界盃將於明年在台南舉行，在此之前日本隊要先衛冕今年的U23。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言