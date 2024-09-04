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棒球／世界排名出爐！中華隊升到世界第3 U15幫助大

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
世界棒壘球總會（WBSC）公布最新男子棒球世界排名，中華隊來到世界第三。圖／取自WBSC社群X
世界棒壘球總會（WBSC）公布最新男子棒球世界排名，中華隊來到世界第三。圖／取自WBSC社群X

世界棒壘球總會（WBSC）公布最新男子棒球世界排名，中華隊一口氣躍升兩名、來到世界第三，將美國隊擠了下去，而日本隊則有機會挑戰國際賽冠軍「大滿貫」。

中華隊在今年的U15世界盃青少棒賽拿下季軍，進帳335分成為今年最大分數挹注，以總分3706分排名第三，這是繼2022年終排名第二後，再次重返前三。

世界積分採計近四年國際賽事的成績作為紀錄，包含U12、U15、U18世界盃等賽事，以及該賽事的資格賽，另外部分友誼賽也會列入分數，而目前週期移除了2019年的世界12強棒球賽積分。

美國、南韓隊都未參加U15世界盃，因此今年的積分仍是0，世界排名也都因此下滑，美國從第三掉到第四、南韓隊從第四掉到第六，第五名則是在U15世界盃拿下第八名的委內瑞拉隊。

日本隊則是在U15世界盃拿下冠軍，獲得460積分持續穩居世界第一，目前日本手握U15、U18、U23世界盃冠軍，還有女子棒球世界盃冠軍、WBC冠軍、奧運金牌以及12強冠軍，就差U12世界盃冠軍可達成「大滿貫」，U12世界盃將於明年在台南舉行，在此之前日本隊要先衛冕今年的U23。

中華隊 棒球

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