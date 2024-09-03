U18亞青／韓國勝泰國 日、菲提前確定晉級

U18亞洲青棒錦標賽韓國隊今天與泰國交手，團隊敲9安加上泰國出現多達6次守備失誤，韓國以10比0、6局搶勝；日本則以20比1、5局擊敗斯里蘭卡，日本、菲律賓提前確定晉級。

亞洲青棒錦標賽昨天開打，A組台灣隊昨天擊敗韓國隊，今天與巴基斯坦比賽裁定勝，目前戰績2勝，韓國今天與泰國交手。

韓國今天採投手車輪戰，總計5任投手依序登板，僅第3任投手金序俊被敲出1支安打，但沒有失分，5任投手合計送出12次三振。

韓國隊團隊敲出9支安打，3棒打者廉承沅單場4打數敲出3支安打，6棒李原峻則是3打數敲出2支安打，貢獻3分打點，泰國隊守備狀況多，團隊出現6次守備失誤，韓國提前6局搶勝。

韓國今天賽後戰績1勝1敗，明天與巴基斯坦比賽也將是裁定勝，預賽戰績2勝1敗，台灣明天最後一戰與泰國交手，若沒意外，台灣應能以預賽3勝戰績、分組排名第一晉級。

B組日本隊昨天首戰擊敗香港隊，今天與斯里蘭卡交手，團隊敲出16支安打，3棒高山裕次郎3安2打點、有1發場內全壘打，5棒德丸快晴3安4打點，也有1發場內轟，日本前3局各得1分，4局得6分、5局一口氣打11分，達到提前結束比賽門檻。

日本隊先發投手櫻井椿稀投3局，被敲出1支安打，投出6次三振、沒有四壞保送，失掉1分責失分，球隊終場以20比1、4局搶勝，櫻井椿稀為勝投。

日本隊賽後戰績2勝，同組的菲律賓隊昨天擊敗斯里蘭卡，今天以4比2擊敗香港，戰績也是2勝，日本、菲律賓提前確定晉級超級循環賽（Super Round）複賽，日本、菲律賓明天交手，爭分組一。