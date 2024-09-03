中職／郭俞延初先發好投 兄弟射爆雄鷹在他退場之後

中信兄弟隊今天遭陌生的郭俞延封鎖5局，直到台鋼雄鷹隊啟動牛棚後才爆發攻勢，第6局攻下7分大局，兄弟終場以8：1擊敗雄鷹，取得6連勝。

雄鷹推出去年選秀第7輪（第9指名）選進的郭俞延擔任先發投手，此前在一軍僅亮相過1場，4月17日面對味全龍隊後援面對6人次，只取得1個出局數，被敲4安打、1保送狂瀉5分，因此防禦率是誇張的135，今天以奇兵之姿扛起初先發。

郭俞延先發5局共用74球，被敲5安打、僅失1分，是在4局上被首位打者宋晟睿敲出安打，後續接連盜二壘、三壘成功，陳子豪以高飛犧牲打幫助兄弟先馳得點。

兄弟洋投德保拉則在4局下碰到一出局、滿壘局面，張肇元敲出安打追平戰局，接下來連續三振郭阜林、陳飛霖度過危機，兩隊戰成1：1平手。

戰局的變化就在郭俞延退場之後，雄鷹第6局用了3名後援投手止不住失血，先是許育銘保送宋晟睿、再被陳子豪敲安，許基宏的安打攻下超前分，詹子賢續以高飛犧牲打建功；雄鷹再換上老經驗的王躍霖，面對3人次，江坤宇、岳東華、高宇杰都從他手中敲出安打，黃紹睿登板也被宋晟睿的安打攻下2分，兄弟最終7分大局奠定勝基。