中職／中職／獅隊止敗靠「金孫」 古林睿煬7局無失分好投凍僵桃猿
統一獅隊「金孫」古林睿煬進入9月依然炙熱，今天面對樂天桃猿隊先發繳出7局無失分好投，加上7次三振入袋，賽後防禦率1.55、132次三振站上投手雙冠王，獅隊則以4：1擊敗猿隊，終止3連敗。
猿隊由陳克羿先發，投6局僅被敲4安打，但出現過多的7次保送，他在第3局接連保送邱智呈、潘傑楷，林安可補上適時安打幫助獅隊先馳得點，陳重廷也以高飛犧牲打再添分數。
陳克羿6局投完共用95球，第7局繼續站上投手丘，連兩棒都沒解決，留下無人出局、一二壘有人局面交到王志煊手中，雖讓潘傑楷、林安可都擊出內野滾地球出局，還是過不了蘇智傑這關，被他的安打一棒掃回2分，陳克羿以6局失4分結算。
剛拿下8月投手MVP的古林睿煬，封鎖猿隊打線，先發7局僅被敲3安打、無失分，拿下本季第8勝、生涯第30勝，原本就居領先位置的防禦率，從賽前的1.66下探到更鬼神的1.55，累積132K也追上自家隊友勝騎士，並列三振榜王座。
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